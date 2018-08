Un contrôle de l'AFSCA a mal tourné lundi soir à Mons

Un contrôle de l'AFSCA a dégénéré lundi soir à Mons : une policière et deux inspectrices ont été agressées. Une autre personne a terminé à l’hôpital.

Une association qui distribuait des repas aux plus démunis a été contrôlée par surprise. Les agents ont jeté à la poubelle de la nourriture jugée impropre à la consommation. Et cela a déplu à l'une des bénévoles. Choquée, elle a sorti son appareil photo pour filmer la scène. A parti de là, deux versions s'affrontent. D'après l'AFSCA, cette bénévole de l'association "Mimi solidarité" a eu un comportement agressif quand on a voulu lui confisquer son appareil photo. Une contrôleuse aurait d’ailleurs été frappée au visage, mordue et menacée.

La bénévole explique qu'on lui a confisqué son appareil photo de manière très musclée. Dans les colonnes de SudPresse, Nadia soutient qu'elle a été plaquée au sol et menottée. Emmenée à l’hôpital, elle souffre d’une entorse cervicale et de contusions. Le porte-parole de l'AFSCA soutient qu'elle s'est elle-même jetée par terre et qu'elle s'est frappée la tête toute seule. L'organisme fédéral va porter plainte.

Quant à Nadia, elle ira aussi en justice pour contester le vol de son appareil photo.

Denis Ducarme, le ministre fédéral de l'Agriculture, a contacté les deux contrôleuses "pour leur exprimer son soutien".