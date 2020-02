Un congé de paternité de 20 jours obligatoire pour tous les pères?

Faut-il allonger le congé de paternité et le rendre obligatoire? Plusieurs propositions sont en débat en ce moment à la Chambre, avec la possibilité d'étendre de congé à 20 voire 25 jours pour les nouveaux papas, au lieu de 10 jours aujourd'hui... Pour en parler, sur le plateau de CQFD, deux invités: Pierre-Frédéric Nyst, président de l'UCM (Union des classes moyennes) et Sophie Thémont, députée fédérale PS.

Une réponse aux évolutions de la société...

Le Parti Socialiste a déposé une proposition de loi la semaine dernière, suivi par d'autres partis. PS, Ecolo/Groen, cdH, CD&V et sp.a veulent rendre obligatoire ce congé actuellement de 10 jours à étaler sur 4 mois après la naissance de l'enfant. Le PS et Ecolo veulent également l'allonger, respectivement jusqu'à 20 jours et 25 jours (30 jours même en cas de naissances multiples). Estimation du coût de la mesure: 74 millions d'euros.

"10% des papas ont peur de prendre ces congés de paternité aujourd'hui, parce que certains employeurs font pression sur eux", explique Sophie Thémont. "Rendre ce congé obligatoire permettra aux travailleurs d'avoir moins de pression de la part de l'employeur [...] Et de plus en plus de papas souhaitent être présents au moment de la naissance de l'enfant, c'est bénéfique pour le papa, pour l'enfant mais aussi pour la maman", ajoute la députée socialiste.

...Source d'inquiétudes chez les employeurs

Pour Pierre-Frédéric Nyst, le fait de ne pas être totalement indemnisés pour 7 des 10 jours (à charge de la mutuelle) dissuade certains papas. "Ce qui est aussi interpellant aujourd'hui", ajoute le président de l'UCM, "c'est qu'il y a une quarantaine de formes de congés: parental, de paternité, crédits-temps, etc. Il faut vraiment que l'on revoit tout cela. Et c'est sans doute l'occasion pour le parlement qui a un peu de temps pour le moment, de refondre l'ensemble du système des jours de congés. Car c'est compliqué, et pour le travailleur, et pour l'employeur [...] Dans les PME, les conséquences sur la gestion du travail sont aussi plus importantes".