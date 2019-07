Un commissaire de police cite l'avocat Alexis Deswaef devant le tribunal correctionnel

Le commissaire Pierre Vandersmissen, chef des interventions au sein de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Bruxelles l'avocat Alexis Deswaef, ancien président de la Ligue des Droits Humains, selon la Ligue elle-même. Les griefs exposés dans la citation sont le harcèlement et l'outrage, pour une période infractionnelle de 2008 à 2016.

Harcèlement et outrage

"Ce commissaire soutient que, pendant une période infractionnelle de plus de huit ans, Alexis Deswaef l'aurait harcelé et outragé. Il s'agit pourtant de propos tenus par Alexis Deswaef dans le cadre de sa fonction d'avocat ou de président de la Ligue, notamment lors d'interviews dans différents médias. Ces faits relèvent ainsi de sa plus élémentaire liberté d'expression et ne tombent en aucun cas sous le coup de la loi pénale", a déclaré la Ligue des Droits Humains, jeudi dans un communiqué.

Me Alexis Deswaef a confirmé à l'agence Belga avoir reçu cette citation directe à son domicile mardi. Mais il n'a pas souhaité faire de commentaire afin de préserver la sérénité des débats judiciaires qui vont bientôt avoir lieu. L'audience publique devant le tribunal correctionnel de Bruxelles est fixée au 11 septembre prochain.

"La réaction de monsieur Vandersmissen intervient curieusement au moment même où les autorités judiciaires ont ordonné une série de devoirs complémentaires dans le cadre de la plainte que monsieur Deswaef avait lui-même déposée en raison de son arrestation arbitraire le 2 avril 2016", a encore réagi La Ligue des Droits Humains, dénonçant cette procédure pénale "qui s'apparente à de l'acharnement et à de l'intimidation".