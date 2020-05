Un coiffeur de renom pour les stars du coronavirus

Les coiffeurs espèrent bientôt pouvoir rouvrir leurs portes. En attendant, les cheveux poussent et les professionnels du secteur ne peuvent pas exercer. Chez nos voisins français, l’un d’entre eux vient de lancer une initiative pour permettre au personnel soignant de se faire couper les cheveux en priorité et gratuitement, dès que le déconfinement sera effectif.

Laura Marien est infirmière au Centre Hospitalier de Wallonie Picarde, où elle s’occupe de la revalidation de patients guéris du Covid 19. Ce travail prenant et parfois stressant, ne lui laisse pas vraiment le temps de penser à sa coupe de cheveux. "Je pense à aller chez le coiffeur depuis un bon moment mais avec le confinement ce n’est pas possible. En plus, j’ai toujours les cheveux attachés. Ça me ferait vraiment du bien."

Si Laura travaillait en France elle pourrait déjà s’inscrire sur une plateforme internet qui, dès le déconfinement, permettra au personnel soignant de se faire coiffer prioritairement et gratuitement par l’un des coiffeurs partenaires de cette initiative lancée par John Nollet.