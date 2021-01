Un coca-cola positif au Covid-19 après un test antigénique ? Il s’agit d’une réaction chimique et d’une blague d’un pharmacien

La vidéo d’un pharmacien pratiquant un test antigénique avec du coca circule sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp et Facebook. Dans cette vidéo, le pharmacien verse du coca-cola sur un test visant à détecter des traces du Covid-19 chez l’homme. Rapidement, celui-ci devient "positif". Ce résultat indiquerait pour certains internautes que les tests antigéniques, pratiqués plus massivement en France qu’en Belgique, seraient inutiles. Il s’agit en fait d’un résultat faussé par une réaction chimique et d’une "blague" du pharmacien qui a publié la vidéo.

Ce n’est pas la première fois que des tests antigéniques sont testés sur du coca-cola. En décembre dernier, nos collègues d’AFP Factuel avaient déjà passé au crible des vidéos montrant des tests positifs au coronavirus sur du coca et de la compote . La vidéo du pharmacien français est d’ailleurs à présent "signalée" par Facebook qui indique qu’il y a un "manque de contexte" et renvoie vers l’article de fact checking de l’AFP.

Dans cette vidéo , on voit un pharmacien qui pratique un test antigénique avec quelques gouttes de coca-cola. Rapidement, les indicateurs apparaissent et le résultat est positif.

Le pharmacien sur la vidéo a par ailleurs contacté l’AFP après la publication de son article sur cette vidéo, devenue rapidement virale. L’homme, qui souhaite conserver l’anonymat, affirme que sa vidéo est une blague qui a été reprise au premier degré.

"On déconnait entre potes. Je l’ai faite [la vidéo] parce que plein de patients à moi me disent 'Oui, il paraît que si on boit du coca-cola on a le Covid' […] J’ai fait le test et je l’ai envoyé à un groupe comme ça et puis ils ont dû l’envoyer à des amis à eux et c’est parti comme ça", explique-t-il.

Le pharmacien en question a d’ailleurs partagé plus tard sur Facebook un article de fact checking produit en décembre par l’AFP sur le même sujet : "Covid-19 : des tests positifs sur du coca-cola ou de la compote ne prouvent pas leur inutilité".

"Voyant la viralité de la vidéo", il a également publié ce mardi une mise au point dans laquelle il explique que sa vidéo est partie d’une "rigolade entre copains" et qu’elle ne prouve rien.

Mais cela ne s’arrête pas là. L’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) en France a également réagi ce mardi 26 janvier, en dénonçant dans un communiqué "une tentative d’humour […] irresponsable et inappropriée". Ce communiqué précise que : "Les modalités et conditions d’utilisation sont très précises […] et respectées par les professionnels qui les réalisent. Toute utilisation en dehors de ces conditions n’a aucun sens et ne permet pas de conclure à la fiabilité ou non des tests".