Un chauffeur De Lijn licencié parce qu'il conduit aussi une ambulance en tant que pompier volontaire

Un chauffeur de bus, qui conduit une ambulance à la brigade des pompiers de Melle en tant que volontaire, a été licencié par De Lijn. Selon De Lijn, il ne respecte pas les temps de conduite et de repos en continuant sa profession de conducteur après ses heures, rapporte VTM Nieuws.

C'est suite à un accident avec un piéton renversé par un bus De Lijn que les choses se sont envenimées. Ce jour-là, Wim Roose ne conduit pas le bus mais bien l'ambulance qui vient chercher le blessé. Alors qu'il est censé être en repos, constatent les inspecteurs de De Lijn.

Wim Roose est conducteur d'ambulance depuis 25 ans et combine cela depuis 17 ans avec un travail à temps plein en tant que chauffeur de bus. Mais il y a un an, la société lui a dit qu'il devait introduire une demande.. qui semble n'avoir jamais été approuvée. Pour des questions techniques et administratives, selon le chauffeur.

Toujours est-il que suite à l'intervention du 17 janvier, le chauffeur a été licencié. "Sa demande de combiner les deux jobs n'a pas été approuvée et pourtant il a choisi de continuer", justifie De Lijn, qui parle d'un risque accru en raison d'un manque d'heures de repos.

Le syndicat libéral envisage de porter l'affaire au tribunal du travail. Quant au ministre de la Mobilité Ben Weyts, il a également réagi au reportage de VTM en estimant qu'un licenciement était trop sévère.