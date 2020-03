Un chat contaminé par son maître, "un cas isolé": nos animaux peuvent être malades, mais pas transmettre la maladie

Selon Steven Van Gucht, expert au centre de crise, le chat souffrait de diarrhée et de problèmes respiratoires, une semaine après que son maître a développé les premiers symptômes de la maladie.

Contact rapproché entre le maître et son animal

La faculté vétérinaire de Liège a en effet rapporté au Centre de crise une infection à coronavirus d’un chat par son maître positif au Covid-19. Pour Emmanuel André, porte-parole du centre interfédéral de crise, il s’agit d’un "cas isolé" qui s’explique uniquement par un "contact rapproché entre l’animal et le maître".

Le professeur qui suit la situation internationale de très près affirme clairement : "La seule chose qui peut se produire c’est que dans une maison où une personne est infectée par le coronavirus, il peut actuellement contaminer son chien. Mais ce chien ne sera absolument pas transmetteur de la maladie." Pour cet universitaire, si l’impact était réel, vu le nombre de personnes et de foyers contaminés, on l’aurait déjà identifié.

L’homme n’a donc rien à craindre de son animal de compagnie qu’il s’agisse d’un chien, d’un chat ou de toute autre espèce. On peut donc continuer à le prendre dans ses bras ou à le caresser.

Les animaux domestiques peuvent être affectés par de nombreuses maladies dont la grippe mais pas par le coronavirus. En 2002, le SRAS assez proche du coronavirus infectait déjà les chiens et les chats. Mais comme le confirme le professeur Thiry, sans développer la maladie : " De nombreuses études ont révélé que le syndrome respiratoire aigu sévère touchait également nos animaux de compagnie. Mais ceux-ci ne développaient pas de signe clinique. Ils n’excrétaient pas assez le virus que pour le transmettre à leurs congénères ou à des personnes. Et le SRAS est un parent du virus actuel." Pour le Covid 19, le seul risque actuellement connu des scientifiques c’est donc que les êtres humains le transmettent aux animaux sans que cela ne leur porte à conséquence ni qu’ils puissent le transmettre à d’autres individus.

Même si le risque de complication pour nos animaux domestiques est considéré comme nulle part la communauté scientifique à l’heure actuelle, certains vétérinaires recommandent quand même quelques mesures en invoquant le principe de précaution. Pour éviter de transmettre le virus, il faut donc respecter les mêmes règles qu’avec les êtres humains : se désinfecter les mains et rester à une distance de plus d’un mètre avec les personnes que l’on souhaite protéger. Si l’on se trouve dans une maison contaminée par le coronavirus, l’idéal est que votre animal soit soigné par une personne de la famille qui n’est pas infectée.

Questions – Réponses de l’AFSCA pour vous aider

Comment prendre soin des animaux domestiques de patients infectés ?



Selon l’Afsca, il est recommandé de garder les animaux domestiques de patients infectés sur place et autant que possible à l’intérieur, mais d’éviter aussi les contacts rapprochés entre le patient et ces animaux.

Il convient toutefois d’accorder aussi une attention au bien-être de l’animal et de le faire sortir régulièrement, tout en respectant les règles de distanciation sociale.

Si le propriétaire est hospitalisé, il est préférable qu’un membre de la famille proche ou une connaissance s’occupe de l’animal de compagnie sur place, dans son environnement familier. Il est également recommandé de limiter autant que possible les contacts avec les animaux domestiques chez les patients infectés, et de respecter toutes les mesures d’hygiène.

Faut-il euthanasier un chien ou un chat atteint du Covid-19 ?

Non, absolument pas. L’animal domestique qui a été infecté a contracté le virus par contact rapproché avec une personne infectée. Ensemble, ils doivent être mis en quarantaine. Jusqu’à présent, nous n’avons connaissance que d’un seul chat ayant développé des symptômes qui supposent une infection au coronavirus. L’état de santé de ce chat s’est, entre-temps, amélioré. Les deux chiens chez qui le virus a été observé n’ont jamais présenté de symptômes de la maladie.

Puis-je encore me promener avec le chien qui vit chez un patient infecté ?

Oui, il est important de préserver le bien-être de l’animal. Il est néanmoins recommandé de maintenir les animaux, tout comme les hommes, à une distance sociale des autres animaux et êtres humains. Un animal peut être porteur du virus à l’instar des objets. Évitez également que le chien ne se promène librement et qu’il soit caressé par d’autres personnes. Il faut éliminer leurs excréments de l’environnement de manière hygiénique.

Puis-je faire tester mon chien ou mon chat au Covid-19 ?

À l’heure actuelle, la priorité absolue doit être donnée à l’utilisation des tests chez l’homme.

Mon chien ou mon chat est malade, puis-je aller chez le vétérinaire ?

Oui, nous ne perdons pas de vue la santé de votre animal de compagnie. Veuillez tout d’abord contacter le cabinet de votre vétérinaire pour décider comment il peut vous recevoir et traiter votre animal.

Les refuges pour animaux sont-ils ouverts ?

Les refuges pour animaux sont fermés, mais la prise en charge et les soins des animaux sont essentiels et donc autorisés. Les bénévoles peuvent également apporter leur contribution.

Les salons de toilettage sont-ils ouverts ?

Non, les salons de toilettage sont fermés.