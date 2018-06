Un chapeau de Napoléon vendu 350.000 euros

Un bicorne attribué à Napoléon, ramassé sur le champ de bataille à Waterloo, s'est vendu 350.000 euros, avec les frais, lors d'une vente aux enchères tenue ce lundi à Lyon.

Napoléon aurait usé environ 120 chapeaux. Une vingtaine ont été plus clairement identifiés, dont celui-ci. "Il faut que ça corresponde en termes de dates, de taille de tour de tête. Il y a aussi des petits détails : il ne supportait pas la garniture, donc elle était toujours enlevée ; il demandait des petits renforts à certains points pour pouvoir l'attraper", explique Étienne De Baecque, commissaire-priseur de la maison de ventes De Baecque et Associés, qui organise les enchères à Lyon. Mais "comme toujours dans les souvenirs historiques, il y a une part de rêve et de doute", ajoute-t-il.

Ce bicorne en feutre dit "castor noir" aurait été ramassé après la bataille de Waterloo et la fuite de l'empereur des Français par un capitaine hollandais. Le trophée de guerre présente aujourd'hui des déchirures et craquelures.

Le bicorne était vendu dans une boîte en bois gainée de toile dans laquelle il fut présenté à l'Exposition internationale de Bruxelles en 1897.

On reste loin du record de 2014 où un industriel sud-coréen avait déboursé 1,8 million d'euros pour acheter un chapeau du même type. Ce bicorne-là était en meilleur état et provenait surtout de la prestigieuse collection de la famille princière de Monaco.