Un cercle étudiant de l'UCL fermé par l'université après des violences lors d'un baptême

Le cercle estudiantin MAF, réunissant des étudiants en éducation physique, kiné et réadaptation, a été fermé par l'Université catholique de Louvain (UCL), a appris la RTBF. Cette décision, prise depuis le vendredi 12 octobre, fait suite "à des constats avérés de traitements dégradants, de violences physiques et morales et d'attentats à la pudeur lors des baptêmes", explique un mail du doyen de la faculté des sciences de la motricité (FSM) aux étudiants, professeurs et collaborateurs.

Il s'agit notamment d'échanges de coups ou de gifles, a précisé Didier Lambert, vice-recteur aux affaires étudiantes de l'UCL. Les faits dateraient d'il y a plusieurs semaines. 47 étudiants avaient entamé le baptême dans ce cercle et seule une quinzaine l'aurait terminé. L'université tente à présent de déterminer s'il s'agit d'un dérapage de quelques individus ou du cercle lui-même après quoi l'UCL pourrait déposer plainte contre les étudiants ou les anciens étudiants.