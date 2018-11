Un cercle étudiant de l'UCL fermé par l'université après des dérapages lors d'un baptême

Le cercle estudiantin MAF, réunissant des étudiants en éducation physique, kiné et réadaptation, a été fermé par l'Université catholique de Louvain (UCL), a appris la RTBF. Cette décision fait suite "à des constats avérés de traitements dégradants, de violences physiques et morales et d'attentats à la pudeur lors des baptêmes", explique un mail du doyen de la faculté des sciences de la motricité (FSM) aux étudiants, professeurs et collaborateurs. Les faits dateraient d'il y a plusieurs semaines.