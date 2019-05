Un Belge sur cinq souffre de migraines: quels conseils pour les éviter ?

Près d’un Belge sur cinq souffre de migraines. Un mal qui empêche parfois de vivre sa vie pleinement. C’est le cas d’un cinquième des migraineux, ils n’entreprennent pas de nombreuses activités à cause de cela. « Le fait est que, quel que soit le déclencheur, chaque attaque met un frein au bon fonctionnement de votre journée et vous handicape pour le reste de celle-ci », raconte Evy Gruyaert, ambassadrice de la Semaine de la Migraine.

Des douleurs intenses

Romie Cywie est migraineuse depuis plus d’une dizaine d’années maintenant. « La première migraine que j’ai eue, c’était très douloureux. Je suis tombée dans les pommes plusieurs fois ». Un enfer que cette patiente vivait chaque mois. « Avant de prendre le traitement, j’avais deux, trois migraines par mois. Ça veut dire que pendant deux jours, ce n’était pas de lumière, pas de son, ne rien manger et ne rien boire », explique Romie.

Romie ne connaît pas les déclencheurs de ses migraines. Selon une étude menée auprès de 1000 Belges dans le cadre de la Semaine de la migraine du 13 au 18 mai, 59% des personnes interrogées ne connaissent pas les causes de leur migraine. « Était-ce ce morceau de fromage que je viens de manger, la charge de travail élevée du jour et le stress lui étant associé, le parfum puissant de l’homme à côté de moi dans la salle de réunion, le changement de temps ou la lumière vive du soleil ce matin qui a reflété sur le pare-brise de ma voiture ? », se questionne Evy.

Qu’est-ce qui déclenche une migraine ?

Pour plus de 5 migraineux belges sur 10 (54%), le stress est le facteur numéro un du déclenchement de maux de tête. Un changement dans le rythme du sommeil arrive en seconde position (42%) et la lumière vive n’est pas supportée par 26% des migraineux. N’oublions pas non plus l’utilisation prolongée d’écrans et les lumières scintillantes qui favorisent également l’apparition de migraines. « Une meilleure compréhension des déclencheurs de migraine peut aider les patients à mieux maîtriser leur maladie », explique le Professeur Jan Versijpt, neurologue et médecin coordinateur de la clinique « Hoofd- en aangezichtspijn » de l’UZ Brussel.

Comment éviter la migraine ?

Six patients migraineux sur dix adaptent leur mode de vie pour éviter les maux de tête. « Ce qui serait bien, ce serait de prévenir plutôt que de guérir », explique Gianni Franco, neurologue au CHU de Dinant.

Il existe plusieurs traitements. Ils vont agir sur les crises aiguës et sur la prévention des maladies chroniques. « Il y a aussi des traitements non médicamenteux avec des stimulations du front qui vont réharmoniser un circuit douloureux », indique le neurologue.

Voici quelques conseils pour mieux gérer les maux de tête douloureux :