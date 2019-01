Ces résultats provisoires sont les premiers indicateurs disponibles quant à la pauvreté en Belgique en 2018 issus de l’enquête SILC et qui seront complétés dans les prochains mois par les indicateurs monétaires. Parmi les premiers résultats de l'enquête, on peut pointer notamment le chiffre des personnes qui vivent dans des situations de pauvreté importante. Ce qu'on appelle la privation matérielle sévère.

Un Belge sur dix se prive de loisirs ou relations sociales pour raisons financières et un Belge sur cinq n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ces chiffres sont issus des résultats d'une e nquête statistique sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) publiée lundi par l'Office belge de statistique Statbel . L'enquête livre ses premiers résultats quant à l’évolution de la pauvreté en Belgique en 2018.

Et parmi celles-ci, s'offrir une semaine de vacances par an sont des choses jugées comme impossibles financièrement pour un quart des ménages sondés. Près d'un quart de la population (23%) estime donc qu'elle ne peut pas s'offrir une semaine de vacances par an pour des raisons financières.

Pas d'argent pour les loisirs pour un Belge sur huit

Les loisirs trop chers pour 12% des Belges - © STATBEL

Pour une partie importante de la population de 16 ans et plus, il est également difficile de financer certaines activités sociales : 12% de la population de 16 ans et plus n'est pas en mesure de participer à des activités de loisirs de manière régulière.

10% des personnes interrogées estiment qu'elles ne peuvent pas se permettre de dépenser une petite somme d'argent chaque semaine pour soi-même comme, par exemple, pour aller chez le coiffeur ou acheter un cadeau.

10% de la population de 16 ans et plus en Belgique ne dispose par ailleurs pas de moyens financiers suffisants pour se retrouver avec des amis ou de la famille autour d'un verre ou d'un repas au moins une fois par mois. La privation matérielle peut donc aussi se manifester sous forme de privation sociale faute de moyens financiers suffisants.

Ces chiffres tendent à confirmer ceux publiés en octobre dernier par Eurostat, l'office statistique européen, à la veille de la journée internationale de la pauvreté. Le rapport indiquait que près de 2,3 millions de personnes sont menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale en Belgique.