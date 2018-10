Un Belge sur cinq concerné par la pauvreté

Plus de 20% de la population belge, soit près de 2,3 millions de personnes, est menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale, rappelle mardi l'office statistique européen (Eurostat), à la veille de la journée internationale consacrée à la problématique. Plus d'un Belge sur huit (13,5%) vit par ailleurs dans un ménage à très faible intensité de travail, un chiffre nettement supérieur à la moyenne européenne (9,3%).

En Wallonie, le risque de pauvreté concerne plus d'un citoyen sur quatre (26,6%), et plus d'une personne sur cinq (21,2%) vit sous le seuil de 1.115 euros par mois pour un isolé ou 2.341 euros pour un ménage de deux adultes et deux enfants, selon l'Institut wallon de la statistique (Iweps).

Près de la moitié des familles monoparentales (46,7%) n'atteignent pas ce seuil.

Huit pour cent des Wallons sont victimes de privations matérielles sévères et 18,5% vivent dans un ménage à très faible intensité de travail, relève encore l'Iweps.

A Bruxelles, le revenu inférieur au seuil concerne un tiers de la population, selon l'Observatoire de la pauvreté. Pas moins de 20% des habitants de la capitale perçoivent une allocation d'aide sociale ou un revenu de remplacement.

Près d'un quart des Bruxellois de moins de 18 ans grandissent dans un ménage sans revenu du travail.

Environ 6% de la population bruxelloise d'âge actif perçoit un revenu d'intégration. Si le nombre de personnes avec une allocation de chômage a diminué, celui des revenus d'intégration a augmenté.