Un Belge souffrant d'un cancer du sein sur 100 est un homme

Santé : le cancer du sein chez les hommes - JT 19h30 - 22/06/2018 Un problème de santé et une revendication : les hommes atteints du cancer du sein doivent aussi être remboursés pour les soins et traitements. C'est l'avis de plusieurs associations et de l'institut pour l'égalité hommes-femmes, ils interpellent la Ministre de la santé et dénoncent une discrimination, basée sur le sexe.