Un Belge multirécidiviste condamné à 18 mois ferme en France pour violences contre son ex-concubine

Un Belge a été condamné lundi à Valence à 18 mois de prison ferme pour avoir violemment frappé son ex-concubine devant les enfants de celle-ci alors qu'il avait interdiction de l'approcher, a-t-on appris auprès des gendarmes.

Samedi soir, cet homme de 36 ans a fait irruption au domicile de son ancienne compagne, également Belge, à Lachau (Drôme), malgré un contrôle judiciaire lui interdisant d'entrer en contact avec elle.

Fortement alcoolisé, il l'a ensuite frappée à plusieurs reprises sous les yeux des deux enfants de celle-ci, une fillette de 10 ans et un garçon de 4 ans. Un autre enfant que le couple a eu ensemble, âgé de 7 mois, dormait dans sa chambre au moment des faits.

"Il lui a cogné la tête contre le mur à plusieurs reprises, lui faisant perdre connaissance et lui occasionnant plusieurs blessures dont deux côtes et six dents cassées", a indiqué la gendarmerie.

La cinquième interpellation depuis le début de l'année

L'alerte a été donné par la fille de la victime, qui a appelé les pompiers. A l'arrivée des gendarmes, l'occupante des lieux leur a assuré que l'assaillant était parti, mais ces derniers ont procédé à des fouilles et ont trouvé le suspect couché sous un lit.

Il s'agit de la cinquième interpellation du même individu pour des faits de violence contre son ex-compagne depuis le début de l'année, selon les gendarmes.

En juin, il avait été condamné à 8 mois ferme pour des faits datant de janvier, mais il n'avait pas été écroué. Lors d'une nouvelle comparution en août, il avait été déclaré coupable mais le tribunal avait consenti à ajourner le prononcé de sa peine à novembre.

Le parquet de Valence a cette fois requis deux ans de prison et le tribunal l'a condamné à 18 mois, le plaçant sous mandat de dépôt.