Un Belge disparu depuis une semaine en Australie: la famille s'inquiète

Théo Hayez, un Belge, âgé de 18 ans, a disparu en Australie. Cette disparition date du 31 mai, et depuis il n'a plus donné signe de vie à sa famille. Celle-ci est très inquiète, d'autant plus que ce n'est pas dans les habitudes du jeune homme de laisser ses proches sans nouvelles. "Pour moi, il doit avoir fait une mauvaise rencontre. Toutes ses affaires n'ont pas quitté la chambre d'hôtel dans laquelle il résidait. Il devait aussi se rendre à Sydney en bus le 4 juin. Il a acheté son ticket, mais il n'est jamais monté dedans. La compagnie de bus me l'a confirmé", explique la maman contactée par nos soins.

Alertée, la police locale a déclaré aux médias australiens "qu'ils avaient parlé à certains membres de la famille et que c'est quelqu'un de relativement ponctuel pour répondre sur les réseaux sociaux. Il n'a plus posté d'informations depuis la dernière fois où il a donné signe de vie à sa famille."

La police locale a également lancé un avis de recherche sur sa page Facebook. "Théo Hayez a été vu pour la dernière fois à 23h le 31 mai alors qu'il quittait une boîte de nuit à Byron Bay. Il portait un chapeau vert avec, sur le devant du chapeau, un logo Puma, un pantalon beige et des chaussures noires", peut-on lire dans ce texte publié le 6 juin.