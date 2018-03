Un Belge dessine le luxe automobile à Milan

Il s'appelle Louis de Fabribeckers. Il a 40 ans et est designer automobile belge. Originaire de Gerpinnes, Gougnies plus précisément, sa carrière l'a emmené à Milan où il dessine des voitures sur-mesure pour le carrossier mythique Touring Superleggera. Dans son bureau de design, il trace une nouvelle page de l'histoire automobile. Son équipe, elle, modélise en 3D ses créations. À l'atelier, le travail de réalisation débute en partant d'un châssis et d'un moteur existants. Comme base, des voitures de sport luxueuses: Ferrari, Maserati, Lamborghini ou encore Alfa Romeo.