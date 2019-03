Un bébé sur trois a une " empreinte numérique " avant sa naissance : est-ce grave ?

Non, aucun bébé à naître n’est capable de surfer sur Internet. Pourtant, une récente étude dévoile que 30% des enfants qui sont encore dans le ventre de leur mère ont déjà une « empreinte numérique ». Ils existeraient donc déjà sur internet, sur les réseaux sociaux et le web.

Quel est le rapport des parents à Internet et aux écrans ? Quel est celui des plus jeunes enfants ? L’institut GECE a collecté les réponses de 1011 parents grâce à un vaste sondage. Les conclusions de l’enquête dévoilent que 52% des parents déclarent être « accros » à leur smartphone, que 92% des sondés utilisent Internet tous les jours et que 89% des enfants de moins de 8 ans ont une interaction régulière avec les écrans. Le constat le plus étonnant réside tout de même dans le taux de 30% de bébés pas encore nés qui possèdent déjà une « empreinte numérique ».