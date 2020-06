Un bébé gorille est né au zoo d'Anvers ce mercredi matin

Un gorillon est né mercredi matin au zoo d'Anvers, a annoncé le parc. Un an et demi après la naissance de sa demi-soeur Thandie, le petit de Mambele et Matadi est le deuxième gorille des plaines de l'Ouest né dans la Vallée des grands singes.

La naissance de ce gorille des plaines de l'Ouest est une excellente nouvelle car l'espèce est classée en danger critique d'extinction. En 25 ans, leur population dans la nature a diminué de 60% à cause du braconnage, de la chasse et des maladies. Aujourd'hui, il subsiste moins de 316.000 spécimens de cette espèce. Ce chiffre continue de baisser chaque année, indique le zoo d'Anvers sur son site web.

Le parc, qui héberge cinq gorilles des plaines de l'Ouest et un gorille des plaines de l'Est, coordonne depuis 18 ans la recherche scientifique sur les grands singes au Cameroun et au Congo.

Période de découverte

Le bébé gorille est né mercredi matin à 7h30. Les soigneurs ne sont pas encore en mesure de dire s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. "Les premiers jours, Mambele tient fermement son petit contre elle. Nous laissons la maman et son petit faire tranquillement connaissance", commente une soigneuse. "Dans le parc zoologique allemand de Hannovre, les grossesses de Mambele ne s'étaient pas bien passées. Ici, au zoo d'Anvers, elle a pu suivre l'exemple inspirant de Mayani qui élève très bien la gorille Thandie. Comme les grands singes imitent mutuellement leur comportement, nous nourrissons de grands espoirs pour Mambele et son nouveau-né."

Le nom du gorillon sera choisi avec la participation des visiteurs du zoo, a déclaré la porte-parole du parc, Ilse Segers. "2020 est l'année du V, nous connaissons donc déjà la première lettre", a-t-elle ajouté.