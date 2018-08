Un barbecue ce soir ? Attention par fortes chaleurs !

Vous rêvez de faire un barbecue ce soir en profitant de l’air (un peu) plus frais de fin de journée ? Faites-vous plaisir, mais pas sans quelques règles de sécurité alimentaire. Car quand le thermomètre grimpe, les bactéries se régalent. Elles peuvent se développer plus vite, surtout dans les aliments et plus particulièrement la viande. Alors, avec ces températures, soyez prudents.

Nous avons demandé quelques conseils à Pierre Flament, boucher. D’ailleurs, premier avertissement, quand on fait ses courses, on passe en dernier chez le boucher. On va chez le boulanger, le pain, lui, peut être chaud, mais la viande, elle, il faut absolument qu’elle soit froide.

1. Transport : "Il faut absolument se munir d’un box-frigo ou bien d’une petite mallette froide avec un glaçon. De cette manière, on met directement les marchandises sur le glaçon et on retourne directement le mettre au frigo."

2. Frigo : "Ne prenez pas trop de temps lorsque vous ouvrez votre frigo pour y déposer les produits, la chaleur a vite fait d’y rentrer. Quand vous refermez, il ne sera plus à 7 degrés mais à 10, 11 ou 12 degrés. Et pour qu’il redescendre à une température adéquate en dessous de 7 degrés (4, c’est même mieux), il va peut-être prendre deux ou trois heures puisque c’est un frigo ménager."

Quand on fait un barbecue, on ne laisse pas ses saucisses ou ses brochettes à l’extérieur

3. Viandes crues : "L’américain nature ou préparé, ce sont des articles frais ou mélangés avec une sauce. Ce produit n’est pas cuit et change très vite de qualité. Il faut le mettre au plus froid et le manger au plus vite."

4. Viandes cuites : "On parle de saucisses ou des hachés qui vont passer à la cuisson. Une bonne partie des bactéries sont ainsi tuées, mais il faut faire attention. Quand on fait un barbecue, on ne laisse pas ses saucisses ou ses brochettes à l’extérieur. Soit, on met un box-frigo, soit on les sort en dernière minute. Et on essaie d’éviter la chaleur en attendant la cuisson."

S’il faut être vigilant durant cette période de canicule pour limiter les risques d’intoxication alimentaire, ces habitudes sont à prendre tout au long de l’année.