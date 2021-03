Un Banksy vendu à un prix record au profit du service de santé britannique

Un tableau du street artist Banksy mettant les soignants à l’honneur s’est arraché aux enchères mardi à Londres à 16,75 millions de livres (19,45 millions d’euros), un montant record pour l’artiste qui sera reversé au service de santé britannique.

Initialement estimée entre 2,5 et 3,5 millions de livres (2,9 et 4 millions d’euros), cette œuvre en noir et blanc intitulée "Game Changer" ("Voilà qui a changé la donne") a finalement été adjugée chez Christie’s plus de quatre fois plus cher, dépassant de loin le record précédent de Banksy, dont la toile "Le parlement des singes" s’était vendu en 2019 à 9,9 millions de livres (11,5 millions d’euros au taux actuel).

►►► A lire aussi : Banksy revendique une nouvelle œuvre d’art dans une vidéo