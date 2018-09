Un avion Ryanair évite de peu un accident à l'atterrissage

Ces images impressionnantes ont été diffusées par VTM Nieuws. On y voit un avion de Ryanair qui manque son atterrissage à l’aéroport de Dublin à cause de vents violents. Il venait de l’aéroport de Bruxelles. À la dernière minute, le pilote décide de redresser l’avion et de repartir.

La tempête Ali a fait deux morts sur l’île irlandaise



L'Irlande et la Grande-Bretagne sont actuellement en proie à la tempête Ali. Avec des vents atteignant 160 kilomètres à l'heure, la tempête a causé beaucoup des dégâts dans le pays. Deux personnes ont été tuées mercredi.