Un avion Ryanair en difficulté lors de son atterrissage à l'aéroport de Dublin

Ces images diffusées par VTM Nieuws ne sont sans doute pas aussi impressionnantes que le stress vécu par les passagers et le personnel de bord de cet avion Ryanair dont le pilote. Et pourtant...

Lors de son atterrissage à l’aéroport de Dublin (il venait de l’aéroport de Bruxelles), l'appareil fait face à des vents violents (une violence que l'on peut percevoir par le nombre de déchets volant dans les airs). L'appareil, on le perçoit légèrement, est secoué, et à la dernière minute, le pilote décide de redresser l’avion et de repartir.

La tempête Ali a fait deux morts sur l’île irlandaise



L'Irlande et la Grande-Bretagne sont actuellement en proie à la tempête Ali. Avec des vents atteignant 160 kilomètres à l'heure, la tempête a causé beaucoup des dégâts dans le pays. Deux personnes ont été tuées mercredi.