Un audit pointe le manque de contrôle des administrations par les justices de Paix

Le conseil supérieur de la justice rend public ce mardi matin un audit de plus de 80 pages sur le contrôle qu’exercent les juges de paix sur les administrations de biens et/ou de la personne. Il concerne surtout les administrateurs qui gèrent la vie et les finances des personnes souffrant de déficiences mentales et qui sont placées sous protection judiciaire. On estime que 113.000 Belges sont actuellement placés sous cette protection.

Mais sont-ils correctement désignés et contrôlés, pour éviter fraudes et abus ?

"Manque d’harmonisation des pratiques"

Il ressort de cet audit que ces administrateurs sont trop souvent des professionnels ou des avocats, alors que le législateur a voulu favoriser la désignation de proches. Le rapport pointe aussi un manque d’uniformité dans les procédures pour s’assurer qu’il n’y a pas de fraude ou d’abus.

Pour Magali Clavie, présidente du Conseil supérieur de la Justice, les contrôles exercés sur ces administrateurs de biens varient trop d’un juge à l’autre. "Il n’y a pas d’harmonisation des pratiques, la personne qui est protégée ou l’administrateur qui gère le dossier est susceptible d’être traité de manière totalement différente selon la justice de paix dans laquelle il intervient. Il peut être confronté à un contrôle très strict comme à un contrôle plus laxiste", indique-t-elle. "On voit aussi que les exigences sont différentes dans le contenu du rapport, dans les preuves à joindre à ce rapport. Il n’y a pas non plus de formation continue qui pourrait s’adresser à tous les administrateurs et qui pourrait permettre que tout le monde soit logé à la même enseigne."