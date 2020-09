Un astéroïde, de la taille "d'un petit bus", va "frôler" la Terre ce jeudi peu après 13 heures

Un astéroïde découvert en 2018, 2020SW, va frôler la Terre demain/jeudi, a annoncé l'agence spatiale américaine NASA. L'événement ne présente aucun danger.

Au moment où il sera le plus proche, l'astéroïde circulera à environ 22.000 km d'altitude, donc en dessous de l'orbite des satellites géostationnaires qui gravitent autour de notre planète (à peu près à 36.000 km d'altitude). Il sera alors 13h12, heure belge.

La NASA souligne qu'il n'y a aucun danger que l'objet d'environ 5 mètres sur 10 ("environ la taille d'un petit autobus scolaire" nous heurte. Et même "si c'était le cas, la roche spatiale se briserait haut dans l'atmosphère, devenant un météore brillant connu sous le nom de "boule de feu", précise l'agence .

"Il existe un grand nombre de minuscules astéroïdes comme celui-ci, et plusieurs d'entre eux s'approchent au plus près de notre planète plusieurs fois par an", a déclaré Paul Chodas

On peut s'attendre à accueillir à nouveau l'astéroïde dans les parages de la Terre en 2041. Mais ce sera alors à une plus grande distance.