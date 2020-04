Un astéroide potentiellement dangereux a "frôlé" la terre ce mercredi

L’Astéroïde au doux nom de 1998 OR2 vient de s’approcher au plus près de la terre, ce mercredi à 11h55, heure belge. Il est passé à 6,2 millions de km de la terre, notre proche voisinage à l’échelle astronomique, cela représente tout de même 16 fois la distance entre la terre et la lune. Les spécialistes de la NASA n’étaient pas vraiment inquiets, ils avaient une bonne compréhension de sa trajectoire. Et, selon eux, il n’y avait pas de risques d’impact.

Pourtant l’objet céleste était considéré comme potentiellement dangereux, en raison de sa taille, 4 km de long sur 2 km de large, ce qui aurait été tout simplement suffisant pour détruire notre terre, en cas de collision.

Il avait été découvert en juillet 1998 et était observé depuis, entre autres, par le radio télescope d’Arecibo de Porto Rico. Très médiatisé depuis le mois de mars, il a fait l’objet de nombreux partages de deux images satellites, ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

1998 OR2 a été photographié à deux reprises dans le cadre du "Virtual téléscope project", qui permet d’observer le ciel en direct sur Internet, grâce à plusieurs télescopes robotisés.

Retour aux origines de l’univers

Le passage de cet astéroïde suscite l’intérêt des scientifiques. Il apportera des informations sur l’histoire de notre système solaire. Ces objets célestes remontent aux origines de l’univers. Ils se baladent dans l’espace depuis toujours et parcourent une infinité de km. Parfois ils terminent leur course en rentrant en collision avec un obstacle comme la Terre.

La plupart du temps notre atmosphère protectrice les réduit en cendres avant de toucher le sol, mais quand ils arrivent à traverser notre barrière protectrice, ils peuvent causer des impacts importants qui vont du cratère de plusieurs km à la disparition d’espèces vivantes, comme il y a 66 millions d’années avec la disparition des dinosaures.

Cela dit, on n’a pas fini de parler de cet astéroïde. La NASA prévient que l’objet repassera dans notre voisinage en 2031, 2042, 2068, et 2079 où il devrait cette fois passer à seulement 1,7 million de km, mais l’agence spatiale américaine précise que ce sera sans le moindre danger pour notre humanité.