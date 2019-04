Un arc-en-ciel rose a illuminé le ciel ce jeudi soir

C’est un événement rare et époustouflant qui s’est produit ce jeudi soir dans les environs de 20h10. Un arc-en-ciel rose, visible dans le ciel du soir, au moment du coucher du soleil, comme le montre cette photographie prise à Lesve (Profondeville).

La couleur est rose car, au soleil couchant, les rayons traversent une couche plus épaisse d’atmosphère. Dans ce parcours plus long qu’en journée dans l’atmosphère, les molécules en suspension filtrent davantage la lumière blanche en arrêtant les couleurs correspondant aux longueurs d’ondes les plus courtes. Ne restent alors que les couleurs aux longueurs d’ondes les plus importantes comme le rose.

La magie opère lorsqu’au même moment les gouttes d’une averse provoquent, à la manière d’un prisme, une réfraction et une réflexion de la lumière pour faire apparaître un magnifique arc-en-ciel.