Un ancien professeur de mathématiques de 76 ans aide son école face à la pénurie

Il a 76 ans mais a repris le chemin de son ancienne classe. Une professeur de mathématiques à la retraite a repris du service dans son ancienne école à l'Institut Saint Jean Baptiste à Tamines. Il aide l'établissement qui fait face à une pénurie de professeurs de mathématiques. Il a ressorti sa mallette bénévolement car il est trop âgé pour être payé.

Pensionné depuis 12 ans, Michel Laventurier est de retour pour enseigner les maths: "On m'a sonné le 22 février.... J'en avais toujours rêvé mais je n'y croyais plus après douze ans... C'est évidemment un peu tard mais je ne pouvais pas laisser ces jeunes élèves sans professeur".

Deux mois sans professeur de mathématiques, c'est long, très long. Depuis le début de l'année, la titulaire du cours est absente et avec la récente réforme des titres et fonctions, l'école ne parvient pas à trouver la perle rare... un(e) simple remplaçant(e): "Nous avons pensé faire appels à des personnes retraitées depuis peu mais ils ont refusé l'offre alors monsieur Laventurier a proposé de venir donner cours bénévolement dans les classes de maths", explique Cynthia Perpetuini, directrice de l'établissement.

Michel Laventurier arpente sa classe et use sa craie pour une aide ponctuelle, au départ, qui se prolonge depuis un mois à raison de 11 heures de cours semaine. Des heures de bénévolat, il est tout simplement trop âgé pour être embauché: "On m'a appelé 3 jours plus tard en me disant qu'on ne pouvait pas me prendre parce que je suis trop vieux pour être embauché, raconte Michel. Alors j'ai dit "Et si je viens pour rien?"... Ça c'était permis même si aux yeux de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) je suis inexistant dans cette école mais l'assurance de l'école me couvre et me dédommage de mes frais de déplacements".

Si Michel Laventurier est heureux d'avoir retrouvé ses anciens collègues, après les vacances de Pâques, il aimerait retrouver la quiétude de son jardin.