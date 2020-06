Un an de prison avec sursis et 800 euros d'amende requis contre le propriétaire de la maison nazie

La maison nazie située dans cette commune du Brabant flamand a fait le tour du monde après un reportage de la RTBF, au début de l’année 2019. Son propriétaire, Georges Boeckstaens, ancien militaire, y avait déployé, pendant des années et de manière ostensible, des symboles du Troisième Reich. Des croix gammées, un totem effectuant le salut hitlérien, le sigle de la SS, les aigles de la Wehrmacht, des étoiles jaunes, HH pour "Heil Hitler" écrit près de la porte d’entrée… Une "quatre façades", située sur la Varensweg, devenue bien plus qu’une curiosité : une infraction ! Ce n’est pas tout : le propriétaire, âgé de 77 ans, avait également affiché des écrits à caractère antisémite dans son quartier.

Georges Boeckstaens sera fixé sur son sort le 14 juillet prochain. En attendant, le propriétaire de la maison nazie de Keerbergen sait ce qu’il risque : un an de prison avec sursis et 100 euros d’amende (à augmenter des centimes additionnels soit 800 euros). C'est ce que le ministère public a réclamé mardi au tribunal de Louvain.

Après plusieurs années d’impunité, il aura fallu la plainte d’un riverain pour que le parquet de Louvain ouvre un dossier. Le 19 novembre 2019, l’homme est convoqué devant le tribunal pour une première audience. Avant cela, il a pris soin de retirer toutes les symboles. Mais la provocation n’est jamais loin : des totems noirs et enchaînés ont été plantés dans son allée et dans son jardin. "C’est en signe de protestation comme je ne peux plus afficher mes symboles nazis. J’ai tout enlevé. Mais je veux toujours attirer l’attention et c’est une bonne façon. Je suppose que la justice ne pourra pas me sanctionner pour cela", expliquait-il alors à la RTBF.

Georges Bockstaens joue aussi sur l’ambiguïté : le HH à l’entrée, cela ne signifie pas "Heil Hitler". "Non, ça veut dire Heilig Hart, Sacré cœur". "Les symboles de la Deuxième guerre mondiale ont pourtant bel et bien existé. Mais on ne veut pas que je les montre. On veut les glisser sous le tapis…", ajoutait à l’époque le Brabançon flamand.