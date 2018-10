Un an de #MeToo: retour en vidéos sur les révélations, manifestations et procès

Ce vendredi, cela fait un an que les hashtags #BalanceTonPorc et #MeToo inondent la toile. Depuis leur apparition, suite au déclenchement de l'affaire Weinstein, ils accompagnent une libération mondiale de la parole contre les violences sexuelles et sexistes, notamment sur les réseaux sociaux.

Retour sur les faits marquants qui ont ponctué cette année de grand déballage sur le sexisme.

L'affaire Weinstein

Nous sommes le 5 octobre 2017, le New York Times publie des témoignages d'actrices qui affirment avoir été harcelées par le producteur hollywoodien Harvey Weinstein, sur près de trois décennies. Mis en cause par la suite par une centaine de femmes, stars ou petites mains de l'industrie du cinéma, il sera inculpé de viol et d'agressions sexuelles.