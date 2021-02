Un an après le premier cas de Covid 19 chez nous, retour au centre belge de référence des Coronavirus

Nous avons voulu savoir ce que nos scientifiques de référence avaient gardé de cet "anniversaire", ce premier cas d’infection confirmé sur notre territoire, le 4 février 2020. "Nous étions en train de mettre au point les tests pour diagnostiquer les cas de Covid. Ce jour-là, un avion revient de Chine avec une série de personnes qui n’avaient aucun symptôme et on décide de les tester tous", se rappelle très bien Emmanuel André, Microbiologiste au centre belge de référence Coronavirus de la KULeuven.

Le 4 février à 22 heures au labo, ça y est, c’est le 1er cas chez nous

Et de poursuivre : "Il est 22 heures, nous étions encore au labo avec Piet Maes et Marc Van Ranst. Nous venions de conclure que c’était le premier cas, que la séquence génétique [la carte d’identité du virus, NDLR] était la même que celles publiées à Wuhan. On était vraiment devant le premier cas."

Marc Van Ranst, le Responsable du Centre de référence et éminent Virologue à l’UZ Leuven, nous rejoint quelques instants : "Oui, ça y est, on est parti, se rappelle-t-il. Même si ce cas était le moins problématique", ajoute-t-il sur le ton de l’ironie, "pas de symptômes, bien soigné à l’hôpital, zéro risque".

Le Dr Marc Van Ranst surpris par le petit dernier de la famille des coronavirus

Il nous avouera n’avoir jamais imaginé à ce moment-là, le tsunami qui allait déferler sur notre pays. Pour lui, grand connaisseur de la famille des Coronavirus, il ressemblait à son cousin responsable de l’épidémie de SRAS (une maladie respiratoire aiguë) qui avait contaminé 8000 personnes en Asie en 2003-2004 et en avait tué 800. Mais il n’avait jamais dégénéré en pandémie. "Celui-ci, est un peu différent, il s’est propagé très vite en Chine, on était donc plus inquiet qu’en 2003, se rappelle le virologue. Cette propagation fulgurante en Chine avait le potentiel d’évoluer vers une vraie pandémie." Il sera ensuite un des premiers à lancer l’alerte.

Au départ, le centre de référence de Leuven, est le seul à pouvoir faire du dépistage. "Nous étions prêts pour les premiers échantillons, mais on n’a jamais imaginé devoir tester 3000 échantillons par jour. A l’époque, c’était 50 cas par jour, quelques jours plus tard, c’était 500. Et c’était la même chose dans tous les labos de référence du monde. Au début, nous avions des contacts entre nous, mais après quelques semaines, tous ont été débordés."

Que savait-on à l’époque sur le nouveau virus ?

Emmanuel André ne le nie pas, on savait encore peu de choses : "Très rapidement, des scientifiques chinois ont publié la séquence du génome du nouveau virus. En la comparant avec celles d’autres virus connus, nous nous sommes rendu compte que c’était un virus proche de celui du SRAS, responsable d’un début d’épidémie, il y a plus de 15 ans. On a donc eu ainsi de premiers repères, sur son type, sa contagiosité. C’est avec ce (petit) bagage là qu’on a commencé. Ce n’est qu’après que l’on a cherché à comprendre les légères différences dans son génome qui ont totalement changé la dynamique d’une pandémie."

Ces scientifiques belges avaient des contacts avec les collègues de Wuhan

Avant la pandémie, Johan Neyts, un des virologues de l’équipe, avait de nombreux projets internationaux. Il a donc collaboré des mois avant la crise, avec les scientifiques chinois du laboratoire de Wuhan. "C’est le petit monde de la virologie, précise Emmanuel André. C’est créer des réseaux pour briser toutes ces frontières. Il y a eu des discussions mais depuis, nous communiquons très rapidement par publications scientifiques interposées."

Le scientifique belge a confiance en eux : "Ils ont dû faire face à un phénomène émergeant, le découvrir, l’observer, le documenter puis partager l’info. On pourra toujours se demander s’ils ont fait assez vite. Oui, très vite. Est-ce qu’ils étaient dans un système politique qui permettait de diffuser l’info plus tôt ? Les débats sont toujours en cours. Mais il faut reconnaître l’importance de leur travail sur place. Les rumeurs sur la fuite du virus du laboratoire P4 de Wuhan, je n’y crois pas."

Devenu, par la suite, le visage des autorités sanitaires, lors des conférences de presse quotidiennes, le microbiologiste a parfois dû naviguer avec des infos scientifiques brutes même si elles étaient difficiles à entendre, mélangées à des intuitions et des besoins de rassurer la population. "Il fallait, à partir de très peu d’infos, tirer des grandes conclusions. C’est la raison pour laquelle des interprétations ont été faites dans un sens puis dans l’autre. Ce n’est que plus tard, qu’on a commencé à mieux cerner le virus."

Aujourd’hui, soit un an plus tard, le coronavirus est toujours là

Pour Marc Van Ranst, ce coronavirus ne va pas disparaître. Il s’est installé partout, dans les deux hémisphères. Il faudra apprendre à vivre avec lui. Comme dans d’autres grandes épidémies à Coronavirus, par exemple celle du 19e siècle, ces coronavirus existent toujours, mais ils donnent désormais de simples rhumes. Normalement, selon lui, l’année prochaine, nous devrions être tous vaccinés et la situation devrait être revenue à la normale. "Je croise tout de même les doigts", conclut-il prudent.

Quant à Emmanuel André, il rappelle qu’on sait maintenant comment le virus se propage et quelles failles de nos sociétés il utilise pour se répandre. Mais la pression que l’on met sur lui, le fait évoluer vers de nouveaux mutants comme le britannique ou le sud-africain, nouvelle source d’inquiétude : "On a plus d’outils en termes de soin de santé mais le virus continue de se propager." Ce n’est donc pas fini.