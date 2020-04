Un an après l'incendie de Notre-Dame de Paris: le point sur le chantier, l'enquête, les dons

Un immense chantier à l'arrêt et une cathédrale entourée d'un échafaudage qui l'enserre telle une toile d'araignée : c'est comme cela qu'apparaît Notre-Dame de Paris, un an après l'incendie qui a ravagé l'édifice religieux.

Des centaines de pompiers interviennent. Les images de cette cathédrale ravagée par les flammes font le tour du monde et suscitent une énorme émotion. Parisiens et touristes n'en croient pas leurs yeux.

Le 15 avril 2019, en début de soirée, un violent incendie prend dans le toit du bâtiment. La flèche de Viollet-le-Duc s'effondre de manière spectaculaire et plusieurs voûtes du plafond de ce qui est le monument historique le plus visité d'Europe sont détruites.

Très vite le président français Emmanuel Macron annonce que l'édifice sera reconstruit : "Nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore, et je veux que cela soit achevé d'ici cinq années". Le gouvernement français annonce le lancement d'un concours international d'architecture pour reconstruire la flèche de la cathédrale.

La destruction de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, ce lieu emblématique, a suscité une vive émotion et très vite, les dons ont afflué. Certaines entreprises et grandes familles françaises ont mis 100, 200 millions d'euros sur la table. Des sommes qui provoquent la polémique. Pour le moment, c'est quelque 850 millions d'euros qui ont été récoltés.

Le chantier est retardé durant l'été 2019 par les mesures prises contre la contamination au plomb. Puis à l'automne et à l'hiver, les intempéries bloquent les travaux, notamment à cause de vents soufflant à plus 40 km/h. Une grue géante a été installée, un ceinturage de poutres métalliques a été réalisé. Et un échafaudage léger a été installé de part et d'autre de celui qui existait, puisque la cathédrale était en chantier au moment où l'incendie s'est déclaré.

Au début de ce printemps 2020, le démontage des 10.000 tubes de l'échafaudage tordus et soudés par le feu devait démarrer. Mais le confinement destiné à lutter contre l'épidémie de coronavirus à mis le chantier à l'arrêt.

La promesse de reconstruire la cathédrale en cinq ans sera-t-elle tenue? La phase de restauration proprement dite devrait débuter en 2021. Et il est prévu de célébrer un "Te Deum" dans la cathédrale le 16 avril 2024.