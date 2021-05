Un aller-retour vers l’espace vous tente ? Des tickets sont à vendre

Voyager dans l’espace, devient désormais possible. Le milliardaire, Jeff Bezos, met aux enchères un siège à bord de sa capsule New Shepard. Le lancement est prévu le 20 juillet prochain pour une durée d’une dizaine de minutes.

"C’est ce qu’on appelle suborbital. Ils vont pouvoir profiter pendant quelques minutes de l’effet apesanteur, de profiter de la magnifique vue de la courbure de la terre et puis redescendre sur terre", explique Emmaniel Jehin, astrophysicien et maître de conférences.

Des prix astronomiques

Le prix de cet aller-retour est astronomique. Depuis quelques semaines, tout un chacun pouvait faire une offre du montant de son choix, à l’aveugle, pour ce premier siège. Un acompte de 10.000 dollars était réclamé pour toute mise de plus 50.000 dollars. 5200 personnes de plus de 136 pays ont participé, a annoncé Blue Origin, qui a également révélé mercredi la plus haute enchère réalisée durant cette première phase : 1,4 million de dollars.

Désormais, pour s’inscrire, tout nouveau participant doit surpasser la somme la plus haute misée jusqu’ici, actualisée en continu sur le site de Blue Origin.

La clôture est fixée au 10 juin. Deux jours plus tard, un ultime round se tiendra en ligne et en direct entre les participants déjà inscrits. L’annonce du vainqueur sera alors faite. Le montant final sera reversé à une fondation créée par Blue Origin, destinée à encourager les jeunes à travailler dans le milieu scientifique.

Virgin Galactic et Crew Dragon offrent d’autres possibilités

Mais sachez que Jeff Bezos n’est pas le seul à proposer ce type de voyages. Le milliardaire Richard Branson propose quant à lui des places dans un avion, le Virgin Galactic. Il accueillera dès le mois d’août ses premiers touristes pour un vol suborbital. L’objectif est même déjà fixé, d’ici 10 ans, Virgin compte envoyer ainsi 50.000 personnes dans l’espace.

Et qu’en est-il du richissime Elon Musk ? Sans surprise, lui aussi, est sue le coup et proposera de faire le tour de la terre grâce à sa capsule Crew Dragon. A son bord, quatre touristes qui, pendant 3 jours, orbiteront 50 fois autour de la terre. Sans surprise, le coût du voyage est onéreux puisqu’il faudra compter 36 millions d’euros par tête. La date quant à elle, n’a pas encore été fixée.

Un rêve qui pourrait se réaliser

Les candidats pour un tour de la lune ou une escapade dans l’espace se bousculent au portillon. Pierre-Emmanuel Paulis s’est, en effet, inscrit à un concours gratuit pour monter à bord du premier vol commercial en direction de la lune. "Il y a beaucoup de gens qui rêvent de voir la terre de là-haut, d’avoir les sensations, d’admirer le paysage. Je donnerais tout", témoigne-t-il avant d’ajouter "Il y a beaucoup de gens qui rêvent de voir la terre de là-haut, d’avoir les sensations, d’admirer le paysage", ajoute le passionné, Pierre-Emmanuel Paulis.

Une prouesse à la portée de tous avec un peu d’entraînement, une bonne santé et surtout un portefeuille plutôt bien fourni.