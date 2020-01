Un acte de naissance, une composition de ménage, total: 30 euros. Devant le tollé, Verviers va faire marche arrière

Un habitant de Verviers exprime son mécontentement sur Facebook. Pour un acte de naissance et de composition de ménage, il a dû débourser 30 euros, soit 15 euros par document. C’est trois fois plus que le prix demandé fin 2019.

"On a aligné tous les tarifs à 15 euros pour l’ensemble des documents et 25 euros pour les documents demandés en urgence ou autre. La plupart des tarifs étaient autour des 12,5 euros voire 16,5. Là, l’augmentation était logique puisque cela n’avait pas été indexé depuis un certain temps. Nous avons un problème avec quelques actes qui étaient beaucoup moins chers et pour lesquels les gens sont très étonnés. Pour les légalisations de signature, c’était 1,5 euro, nous sommes passés à 15 euros. Ça, nous allons les diminuer dès le prochain conseil communal du 10 février car ce sont des actes beaucoup simples à poser." explique Alexandre Loffet, échevin des finances à Verviers.

La ligne de conduite adoptée par l’administration est d’abaisser à 5 euros ce qui nécessite un passage fréquent ou peu de travail de l’administration. Par contre, ce qui est lié à de la négligence comme l’oubli d’un code pin passera à 15 euros.

Il n’existe pas montant maximum pour les taxes et redevances communales. Les communes ont une certaine autonomie. "Il ne faut pas que ça soit déraisonnable. Quelquefois, il faut de longues recherches. L’acte de naissance par exemple. Cela a un coût horaire qu’il faut répercuter. L’impopularité fiscale est souvent attribuée aux communes alors qu’elles ne sont que les derniers maillons d’une chaîne de décisions." estime Michel l’Hoost de l’Union des Villes et Communes de Wallonie.

Les frais peuvent varier d’une commune à l’autre. Le prix de la carte d’identité avait été décrypté par l’équipe de "On n’est pas des pigeons !".

En Flandre, c’est gratuit !

Les procédures plus compliquées expliqueraient les augmentations de prix. Le personnel qualifié a un coût nous dit-on. Pour utiliser le registre national, les communes doivent également passer par un seul et unique fournisseur informatique sur le marché wallon : Civadis. Ce service à un coût. En Flandre, il y a cinq fournisseurs et donc plus de concurrence.

En Flandre, dans 90% des communes, l’accès aux documents est gratuit. La délivrance électronique des documents population, état civil et casier judiciaire a été maximisée par le biais d’une plate-forme régionale baptisée "MAGDA". Ce type plate-forme pourrait arriver chez en Wallonie dans un horizon pas si lointain.

"Les communes ont des charges importantes. On a des dizaines de personnes qui travaillent au guichet de la population, de la police administrative et des inhumations. Le produit de la redevance n’est pas du tout suffisant pour couvrir les frais que nous avons." explique Alexandre Loffet, échevin des finances à Verviers.