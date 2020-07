Un accord entre le Japon et la NASA pour explorer la lune

Le Japon et la Nasa, l'agence américaine d'exploration de l'espace, ont trouvé un accord vendredi pour travailler ensemble sur la Station spatiale internationale (ISS). Le partenariat concerne aussi l'exploration de la Lune, avec l'envoi d'êtres humains et de robots.

Le directeur de la Nasa, Jim Bridenstine, et le ministre japonais de la Science et de la Technologie, Koichi Hagiuda, ont signé une déclaration d'intentions lors d'une rencontre virtuelle. D'après ce document, les deux parties vont collaborer au niveau de l'ISS et de l'Artemis, le programme de l'agence américaine pour des vols habités vers la Lune.

"C'est un grand pas vers le premier homme japonais sur la Lune", déclare Hagiuda. Le programme Artemis prévoit d'y envoyer des êtres humains d'ici 2024.

Une exploration approfondie de la surface du satellite naturel permanent de la Terre est prévue d'ici 2028, en coopération avec des partenaires internationaux et commerciaux.