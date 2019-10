Un accélérateur de particules pour révéler les secrets de papyrus vieux de 2000 ans

Le synchrotron va permettre de lire les papyrus carbonisés - 04/10/2019 Carbonisés lors de l'éruption du Vésuve, des papyrus romains ont gardé leurs secrets pendant près de 2.000 ans. Des scientifiques tentent de déchiffrer ces documents "fragiles comme des ailes de papillon" à l'aide d'un accélérateur de particules, le synchrotron, un anneau de 500 mètres de circonférence où des électrons tournent à très grande vitesse et émettent une sorte de rayon X très puissant qui permet de traverser de la matière. Baptisé Diamond Light Source, il produit une lumière dix milliards de fois plus lumineuse que le soleil et fonctionne comme un microscope géant, dont les données sont ensuite décryptées informatiquement à l'aide de l'intelligence artificielle.