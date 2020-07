Un 21 juillet très light cette année : grosse déception pour une jeune royaliste

Cet été, la fête nationale sera nettement moins festive que d’habitude, mesures sanitaires obligent. Pas de bal populaire, pas de défilé militaire ni de feu d’artifices. Elise a 27 ans et habite à Malonne en région namuroise. Pour elle, c’est une grande déception. Depuis qu’elle est toute petite, avec sa famille ou ses amis, elle ne rate jamais le 21 juillet ou les déplacements de la famille royale. Même la Reine Paola reconnait le petit groupe d'Elise, qu'elle appelait son " fan club " lors de ses sorties royales.

" Habituellement, c’est la totale durant trois jours "

La fête nationale passionne Elise au point de bien choisir sa toilette pour le jour J, mais aussi de réserver chaque année, une chambre d’hôtel pour quelques jours à Bruxelles, histoire de ne rien rater des festivités. Et elle ne laisse rien au hasard car elle se lève toujours très tôt pour être au premier rang.

Elle explique le déroulé habituel de son séjour dans la capitale : "Le 20 juillet, je vais au concert prélude. Ensuite, je vais au bal national ou boire un verre dans le centre-ville. Le 21 juillet, je vais au Te Deum le matin, puis l’après-midi, je vais voir les festivités au Parc de Bruxelles, et suivre le défilé militaire. Puis avec mes amis, on finit la journée par le feu d’artifice. Le 22 juillet : visite du palais royal. C’est la totale durant trois jours, auxquels on peut ajouter du temps pour faire d’autres activités (…) Le tout, sans oublier le traditionnel paquet de frites", ajoute-t-elle avec le sourire.

Elise croit encore à l’unité de la Belgique

" Même si certains veulent disloquer le pays, et même si on vit encore plusieurs réformes de l’Etat avec davantage compétences régionalisées, je pense qu’on sera toujours unis dans 20 ou 30 ans. (…) Quand on voit que la place des Palais est noire de monde le jour de la fête nationale, avec beaucoup de néerlandophones, je pense qu’il y a davantage d’unité ce jour-là qu’un autre jour ".

Mais cette année, le programme d’Elise sera nettement plus light. Elle explique comment elle compte vivre la fête nationale malgré tout. "Même si tout cela n’aura pas la saveur habituelle, (…) crise sanitaire ou pas, je sortirai évidemment le drapeau, et on regardera la télévision pour suivre ce 21 juillet particulier, sans défilé militaire, mais je compte sur le défilé aérien".

Son souvenir le plus frappant : l’abdication d’Albert II

" Le jour de l’abdication du roi Albert, est une date symbolique. Nous avons suivi le couple royal lors de leur dernière semaine de règne. Ils se sont rendus dans plusieurs grandes villes du pays, et nous avons vécu leur émotion. Une page de l’histoire se tournait pour en écrire une nouvelle avec Philippe ".