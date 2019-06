ULM: le prix de la sécurité

C’est une véritable série noire qui frappe le monde de l’ULM. Trois accidents, dont un mortel en une semaine à peine, c’est une bien triste première pour Frederic Vanaersen, instructeur aux 4000 heures de vol à l’école de pilotage de Baisy-Thy.

Comme la Fédération belge de l’ULM, qui compte environ 1200 pilotes, il constate que le point commun entre ces accidents est l’erreur humaine. Sans préjuger des résultats des enquêtes officielles, les instructeurs constatent, en analysant les 3 accidents, que des erreurs de pilotage, et même de l’inconscience pure et simple sont à l’origine des crashes.

C’est ce que l’on appelle dans le langage des pilotes, l’over confidence.

"L’excès de confiance survient souvent après 100, 150 heures de vol. Ils ont l’impression de savoir tout faire, alors qu’à ce stade-là, on en est vraiment qu’au tout début. Il y a beaucoup de paramètres à maîtriser avec ces variables très aléatoires comme la météo ou les conditions particulières liées à certains terrains de décollage. Et c’est là que l’excès de confiance peut jouer des tours. Et c’est probablement ce qui s’est passé lors des accidents récents", explique Christophe Coddens, qui dirige le club et l’école de Baisy-Thy, l’une des plus importantes du pays avec 80 affiliés et une cinquantaine de pilotes formés chaque année.

Des formations pour faire face aux imprévus

Pourtant, la formation de base de 50 heures est de très bon niveau et il y a, tous les deux ans, un contrôle obligatoire pour ceux qui n’ont pas assez d’heures de vol à leur actif. En plus de cela, des formations particulières pour faire face aux imprévus en vol sont proposées chaque année.

"Faire des simulations de panne en vol, cela fait partie de l’instruction. Chaque année, nous organisons des séances de formations en conditions réelles mais sur des terrains sûrs comme à Beauvechain. Et chaque année, nous devons refuser du monde", précise Pierre Vanaersen, en charge de la sécurité à la Fédération de l’ULM.

Une mise à jour annuelle

Mais l’idéal, selon tous ces instructeurs chevronnés, serait que chaque pilote fasse une mise à jour avant de recommencer la saison des vols. Un "refresh" est toujours nécessaire après 5 à 6 mois d’inactivité. Il faut se remettre en tête les astuces techniques et se mettre au courant des nouveautés.

Les assurances offrent même une réduction sur la prime si l’on suit cette séance de mise à jour. "Personnellement, même si je pilote depuis 1994, je le fais chaque année."

Le prix quant à lui reste finalement bien modeste pour jouir sans inquiétude du plaisir de voler sur des ultra-léger-motorisés plus fiables et plus sûrs que jamais.