Ucobel décerne ses premiers Belgian Diversity Awards

La Stib, la RTBF, le centre interfédéral Unia… sont quelques-uns des lauréats de la première édition des Belgian Diversity Awards remis vendredi soir à Bruxelles par l’association de lutte contre le racisme Ucobel (United Color of Belgium).

Ces distinctions sont remises à titre symbolique. Elles visent à mettre en lumière des personnes et institutions qui se distinguent en matière de diversité et de lutte contre le racisme « pour qu’elles servent de modèles à d’autres qui s’enferment encore dans les stéréotypes et les préjugés ».

Unia, le centre interfédéral qui lutte contre la discrimination et défend l’égalité des chances, a remporté la catégorie institutions. La société de transports en commun bruxelloise s’impose dans la catégorie entreprises publiques. La Stib a été primée pour son personnel qui « reflète au quotidien l’image de Bruxelles », selon Gisèle Mandaila, présidente d’Ucobel. Dans le secteur privé, c’est une société de titres-services, Ekoservices, qui a été retenue, également pour la diversité de ses effectifs.

La RTBF, « média qui compte le plus de personnes issues de la diversité », a remporté la catégorie médias. En sport, Ucobel a choisi le Royal Europa Kraainem FC pour son projet d’intégration de MENA au sein du club de football.

Dans le domaine associatif, Bamko a été primée alors que l’humoriste Kody remporte la catégorie Culture.

Quelques personnalités politiques ont aussi été distinguées : Julie de Groote (cdH) pour avoir introduit des thématiques d’ouverture au sein du parlement francophone bruxellois, Bart Somers (Open Vld) pour son action en faveur des réfugiés à Malines, Bianca Debaets (CD & V) pour avoir lancé un plan anti-racisme à l’échelle bruxelloise et enfin Didier Gosuin (Défi). Gisèle Mandaila a salué chez son collègue de parti son travail fait pour lutter contre la discrimination à l’embauche.