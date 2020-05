UCM: "Rien n'empêche les commerçants d'exiger le port du masque"

Le Conseil National de Sécurité l'a confirmé: tous les commerces pourront rouvrir leur portes lundi prochain , moyennant le respect stricte de plusieurs règles, à l'instar des commerces déjà ouverts: un client (seul) par 10m², pendant 30 minutes maximum, dans un périmètre proche de son domicile, en respectant les distances et, si possible, en portant un masque.

Un tiers d'indépendants craignent la faillite

Depuis le début de la crise, les indépendants se sont notamment fait entendre via un groupe facebook, "INDEPENDANTS", rassemblant aujourd'hui plus de 35 000 membres. Ils viennent de tous les secteurs et réclament plus de mesures de soutien. Pour rappel, le droit passerelle existe comme revenu de remplacement pour les indépendants, qui peuvent solliciter un report ou une diminution des cotisations sociales, ainsi qu'une prime régionale d'aide. Mais tout le monde n'y a pas accès... Et avec les charges fixes qui restent à payer, les assurances ou emprunts à rembourser, beaucoup craignent la faillite.

"Un tiers des 3600 personnes ayant répondu à notre sondage craignent effectivement une faillite et 40% disent qu'ils devront sûrement se séparer d'une partie de leur personnel", commente Clarisse Ramakers, "on a essayé de faire fonctionner le droit passerelle au mieux [...] Ça n'a pas été parfait mais on n'a pas mal réagi. Des gens restent dans des situations compliquées aujourd'hui, toutes les primes n'ont pas été versées, on travaille actuellement avec les Régions pour simplifier les flux", assure-t-elle.

