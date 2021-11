Tunisie: plus d'un millier de manifestants "contre le coup d'Etat" de Kais Saied

Plus d'un millier de manifestants se sont rassemblés dimanche à proximité du Parlement tunisien pour protester contre la décision du président Kais Saied de s'arroger les pleins pouvoirs, dénonçant un "coup d'Etat".

Après des mois de blocage politique et en pleine grave crise socio-économique et sanitaire, M. Saied a invoqué le 25 juillet un "péril imminent" pour limoger le Premier ministre, suspendre les activités du Parlement et reprendre en main le pouvoir judiciaire.

"Le peuple veut ce que vous ne voulez pas..", "Le peuple veut faire tomber le coup d'Etat" ou encore "Kais, lâche, agent du colonialisme", ont martelé dimanche les manifestants qui étaient au moins entre 1.000 et 2.000, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Le 22 septembre, après deux mois d'incertitudes, le président Saied a promulgué un décret officialisant la suspension de plusieurs chapitres de la Constitution et instaurant des "mesures exceptionnelles", censées être provisoires, le temps de mener des "réformes politiques", dont des amendements à la Constitution de 2014.

En attendant, il a maintenu le gel du Parlement - ainsi que les salaires et tous les avantages dont bénéficient les députés - , légifère lui-même par décrets et préside le conseil des ministres.

Le 29 septembre, M. Saied a nommé la scientifique Najla Bouden comme Premier ministre et le gouvernement a été formé le 11 octobre.