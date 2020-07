Tueurs du Brabant : les fouilles à Pécrot se poursuivront ce vendredi

Des fouilles liées au dossier des tueries du Brabant ont eu lieu ce jeudi dans la région de Pécrot. Le Parquet fédéral a confirmé la tenue de ces fouilles, celles-ci ont débuté ce jeudi matin. Selon les informations recueillies par la RTBF, un corps serait recherché.

Il pourrait s’agir du corps de celui qui avait été surnommé "le tireur" ou "le tueur". Celui-ci aurait été mortellement blessé par la police lors de la tuerie d’Alost en 1985. Ses complices auraient pu l’inhumer dans le bois de Pécrot, ce qui expliquerait les fouilles en cours.

Les fouilles se poursuivront vendredi, a indiqué à Belga le parquet fédéral. Ce dernier n’a pas communiqué sur d’éventuels résultats des opérations menées ce jeudi.

Deux millions de pages

Les attaques mortelles des Tueurs du Brabant avaient eu lieu entre 1982 et 1985.



Lorsque le parquet fédéral a repris en charge le dossier il y a 3 ans, l’objectif était de réexplorer toutes les pistes. L’équipe d’enquête a été renforcée. Résultats : nouveaux appels à témoins, nouveaux prélèvements ADN sur plus de 1000 personnes apparaissant dans les dossiers, perquisitions… Et aujourd’hui : des fouilles.

Le dossier est épais de plus de 2 millions de pages. Il sera prescrit en 2025.