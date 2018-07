Tuerie de masse : la police forme ses aspirants

C’est une journée qu’ils avaient tous marqué d’une pierre blanche. Un passage obligé, et redouté, dans leurs douze mois de formation à l’académie de police de Jurbise. Pendant huit longues heures, particulièrement intenses, ces aspirants inspecteurs vont se frotter à la formation dite Amok, référence au mot malais amuk qui signifie rage incontrôlable.

Hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes, du sérail, ou en reconversion, tous vont se voir enseigner les bons réflexes d’intervention face à un tueur de masse. "Ça peut arriver n’importe quand, et n’importe où, donc c’est fort utile d’y être sensibilisé" annonce d’emblée Sebastian Depreter, agent de police désireux de monter en grade.

Dans un sous-sol de l’Académie, en binôme et encadrés par des policiers aguerris, ils reçoivent le b.a.-ba pour agir vite et bien. Progression sur zone, neutralisation de l’assaillant, évacuation des victimes, les mouvements doivent être coordonnés, les gestes précis. "Pensez à parler à votre partenaire !"

On ne peut plus se permettre d’attendre les unités spéciales

"Dans ces moments-là vous avez le stress, vous avez l’adrénaline, vous avez la peur" analyse Jonathan Urbain, chargé du cours et inspecteur principal à Mons. "Tout ça peut engendrer des petits problèmes, donc si on n’a pas déjà les bons réflexes dès le départ on va faire un travail qui peut être dangereux pour soi-même ou son collègue."

S’ils n’ont pas vocation à devenir des policiers d’élite, avec le contexte de menace terroriste, ces futurs policiers de terrain pourraient bien, demain, être amenés à monter au front. "On ne peut plus se permettre d’attendre les unités spéciales, le délai est trop long, donc on doit former les policiers de première ligne pour intervenir et faire cesser le massacre" lâche sans détour Vincent Amand, coordinateur en maîtrise de la violence à l’Académie de police de Jurbise.

Les exercices achevés, et après un bref rappel des consignes de base "Qu’est-ce qu’on fait quand l’auteur est neutralisé ? On le menotte et on le fouille." Place à la pratique, cette fois sur le site de la protection civiles de Ghlin. Les aspirants vont être soumis à un jeu de rôle grandeur nature. Tour à tour, policiers, victimes et assaillants. Et si les balles sont à blanc, la mise en scène, minutieuse, entend coller au plus près à la réalité.

Un tueur fou a été signalé à l’étage

Premier scénario, un tueur fou a été signalé à l’étage d’un bâtiment d’habitation. Il y aurait des victimes. Voilà tout ce que savent les huit aspirants arrivés sur les lieux. Une première équipe est chargée de neutraliser l’assaillant, quand la seconde, en soutien, se charge de mettre les civils à l’abri. "Aidez-moi, je suis blessé - On va venir s’occuper de vous."

Après de longues secondes de progression, l'assaillant est enfin repéré. L’homme s’est retranché dans les douches. " Police, lâchez votre arme!" Un bruit sourd retentit. Avec sa partenaire, Virginie Delfosse, longe les murs avant d’apercevoir un corps sans vie recouvrir le sol. "Auteur neutralisé, il a une balle dans la tête!" Comme un soulagement s’empare de la jeune femme.

Ça fait prendre conscience de ses limites

"On doit vraiment penser à tout en un minimum de temps c’est vraiment stressant." Humblement, elle reconnaît quelques faux pas, confirmés ensuite lors du débriefing en présence des formateurs. "Tu as oublié de récupérer l’arme du tueur." A l’écart, Vincent Amand se montre conciliant: "Il vaut mieux qu’ils fassent des erreurs maintenant que le jour J."

"Alors qu’on est occupé avec une victime, on se dit que l’ennemi peut nous tomber dessus à tout moment, par l’arrière, par le dessus, ça fait prendre conscience de ses limites", analyse froidement Sébastian Depreter. Il ne fait pas si bien dire. A Liège, le 29 mai dernier, quatre policiers ont été blessés lors de l’intervention mettant fin à la folie meurtrière de Benjamin Herman. Au moins deux, atteints par des balles amies, comprendre des balles d’autres policiers. Tous avaient suivi cette formation. Utile, elle n’est pas pour autant infaillible.