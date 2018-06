Trump ordonne la création d'une armée de l'espace: une idée pas si surréaliste?

"Nous allons avoir une armée de l'air, et une force spatiale, séparée mais égale". "Pour défendre l'Amérique, une simple présence dans l'espace ne suffit pas, nous devons dominer l'espace", a déclaré Donald Trump.

Pour beaucoup de présidents américains, l'espace a toujours été la nouvelle frontière à conquérir. Trump veut assurer l'hégémonie américaine pour l'exploration de la Lune et de Mars, mais aussi se préparer à une guerre spatiale.

"L'Amérique sera toujours la première dans l'espace", a déclaré le président américain lors d'un discours à la Maison Blanche. "Nous ne voulons pas que la Chine et la Russie et d'autres pays nous dominent, nous avons toujours dominé", a-t-il poursuivi. "Mon administration va reprendre le flambeau en tant que premier pays de l'exploration spatiale".

Donald Trump a promis lundi d'assurer l'hégémonie des Etats-Unis pour l'exploration de la Lune et de Mars, mais aussi dans toute éventuelle guerre spatiale, avec la création future d'une force de l'espace.

Donald Trump à la conquête de l'espace: le président des Etats-Unis ordonne la création d'une armée de l'espace, distincte, mais égale à la force aérienne. Objectif : la domination américaine de l'espace. Une idée pas tout à fait surréaliste, mais on n'est pas encore prêt à mener une guerre des étoiles avec des vaisseaux chargés de militaires de l'espace.

La Belgique dispose de moyen civils pour disposer de capacités d'observation dans l'espace, souvent en participation avec d'autres pays.

Le général-major Watteeuw n'imagine pas qu'une possible guerre de l'espace avec des stations spatiales armées. Des séjours temporaires sont envisageables, mais les armées, tant belges qu'européennes n'y sont pas encore, dit le général-major. Par contre certaines armées européennes sont déjà actives dans l'espace sans pour autant créer un corps séparé.

Un sujet controversé

A l'armée de l'air américaine qui supervise l'essentiel de l'activité de défense liée à l'espace, l'idée ne séduit pas : cela "nous mènerait dans la mauvaise direction" estime le chef d'état-major de l'US Air Force

A Washington, certains généraux et parlementaires trouveraient plus efficace et économe que le corps spatial se développe au sein de l'US Air Force.La décision en reviendra au Congrès, mais Donald Trump a ordonné lundi au département de la Défense d'en poser les jalons.

Au Pentagone, la porte-parole a indiqué, sans enthousiasme, que le processus... serait long, dépendant des travaux d'une commission créée récemment. "En conjonction avec le Congrès, ce sera un processus mûrement réfléchi, qui prendra en compte les avis de multiples acteurs", a commenté Dana White.

"Tout changement de cet ordre devra être adopté par le Congrès", a dit de son côté l'élu démocrate Adam Smith, membre de la commission de la Défense de la Chambre des représentants.

"Les riches adorent les fusées"

Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, le milliardaire s'est investi dans les sujets spatiaux, reprenant à son compte le vocabulaire historique des "nouvelles frontières".

Il a cherché à augmenter le budget de la Nasa, et ordonné à l'agence spatiale américaine, en décembre, de retourner sur la Lune pour la première fois depuis 1972, et de préparer des missions vers Mars.

Le secteur spatial américain est en pleine croissance, mais la Nasa a changé de rôle par rapport à la grande époque d'Apollo (1961-1972) et des navettes (1981-2011), étant devenue un client plutôt qu'un opérateur.

Depuis 2012, l'agence est sous contrat avec deux entreprises, SpaceX et Orbital ATK (rachetée récemment par Northrop Grumman), pour ravitailler la Station spatiale internationale.

Elle ne sait plus envoyer d'astronautes dans l'espace depuis 2011 et dépend du Soyouz russe - SpaceX et Boeing sont censés prendre le relais en 2019.

L'administration Trump veut privatiser la station à partir de 2025, ce qui est controversé au Congrès, afin de consacrer la majorité des moyens de la Nasa au retour d'astronautes sur la Lune.

"Cette fois, nous établirons une présence de long terme", a promis le président.

"La raison pour laquelle nous voulons retourner sur la Lune est que nous voulons faire atterrir des Américains à la surface de Mars", a expliqué Jim Bridenstine, le nouvel administrateur de la Nasa, un élu républicain nommé par Donald Trump.

La Nasa est également en train de construire la fusée la plus puissante de son histoire, "SLS", pour emmener dans l'espace suffisamment d'astronautes et de matériels pour des missions vers la Lune et, un jour, la planète rouge. Elle veut aussi construire une station en orbite autour de la Lune.

Mais là encore le privé aura sa place. L'agence a déjà demandé au privé de concevoir des missions de livraison de matériel sur la surface lunaire.

"Les riches adorent les fusées", s'est amusé Donald Trump, dans une allusion aux milliardaires qui ont englouti leur fortune dans SpaceX (Elon Musk) ou Blue Origin (Jeff Bezos). "Du moment que c'est un riche Américain, ça va, ils peuvent nous battre".

Dans l'immédiat, avec la signature de deux directives récentes, il a transféré certains pouvoirs du Pentagone au sein du département du Commerce pour la régulation des satellites privés, notamment pour gérer un problème croissant: les "embouteillages" en orbite terrestre.

Le département de la Défense dénombre déjà 20.000 objets autour de la Terre (satellites actifs ou morts, débris, morceaux de fusées...), un nombre appelé à augmenter significativement chaque année.

Déjà, l'administration se vante d'avoir simplifié la bureaucratie.

Wilbur Ross, secrétaire au Commerce, a expliqué lundi que SpaceX ignorait jusqu'à cette année qu'elle devait avoir une autorisation pour retransmettre des images en direct de ses fusées pendant le décollage. La société a ensuite reçu une autorisation valable toute l'année, en seulement 23 jours, s'est félicité le ministre.