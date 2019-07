Trucs et astuces pour ne pas exploser votre forfait mobile en vacances

Depuis exactement deux ans (juillet 2017), les coûts d’itinérance (de roaming) ne sont plus facturés aux internautes mobiles. La règle est simple : les conditions d’utilisation du mobile à l’étranger (téléphonie et data) sont les mêmes que pour votre abonnement national. Vous ne paierez que si vous dépassez la limite de votre forfait. Au-delà, le surcoût facturé par votre opérateur sera le même que si vous étiez sur le territoire belge. Facile… ? Pas si sûr.

Les pièges de la carte de l’Europe

Rappelons-le, cela ne concerne que les pays de l’Union Européenne et quelques pays limitrophes. Une évidence qui réserve parfois des surprises. Par exemple lorsque l’on passe ses vacances dans une zone frontalière ou prétendument européenne. Il suffit d’un peu de malchance pour capter le réseau suisse alors que l’on est encore en France. C’est également valable pour Monaco ou Andorre et lorsque l’on voyage dans les pays de l’Est, les Balkans, etc.

Méfiez-vous aussi des îles anglo-normandes, de Saint-Marin et de la Cité du Vatican. Dans tous ces cas (et d’autres), il est possible d’acquérir auprès de son opérateur des forfaits de quelques jours pour surfer et envoyer des SMS à des tarifs plus raisonnables dans des pays n’appartenant pas à l’Union.

Une bonne nouvelle en passant : La Norvège l’Islande et le Liechtenstein pratiquent également le roaming gratuit (ou plus exactement inclus dans votre forfait.

Téléphoner depuis la Belgique vers les pays de l’Union

Les vacanciers croient trop souvent qu’appeler depuis son propre pays vers l’étranger relève du roaming. C’est faux, et ces communications sont facturées. Mais cela aussi évolue dans le bon sens. Depuis le 15 mai 2019, il ne faut plus (trop) craindre d’appeler sa famille partie prendre le soleil à Bilbao. Les tarifs internationaux de Belgique vers les pays de l’UE sont moins élevés, mais ne sont toujours pas inclus dans le forfait national. Leur tarif est de 0,23 la minute. Et de 0,07 pour un SMS.

Le MMS gratuit

On le croyait enterré, mais 12 millions de clients ont envoyé un MMS l’an dernier en Belgique. C’est peu. Et c’est normal puisque les MMS payants ne font rien de plus que ce que propose gratuitement la messagerie Whatsapp. Désormais, Orange autorise l’envoi totalement gratuit de MMS depuis -et vers- la Belgique (et depuis un autre pays de l’Union européenne vers l’Union européenne). Cette gratuité n’est valable que pour les particuliers. Les autres opérateurs facturent le MMS plus d’un euros.

Surfer en avion : une facture de 5000 euros

Depuis peu, l’internaute voyageur est confronté à un nouveau risque. En avion et en bateau, le téléphone mobile choisira par défaut le meilleur réseau disponible. Si le navire ou l’avion en question ne disposent pas d’antenne efficace, la communication pourrait basculer sur une connexion satellite particulièrement chère. C’est ce qui a failli coûter plus de 5000 euros à un youtubeur belge (POG), après une connexion aérienne au-dessus des Émirats arabes. Dans une vidéo, il dit avoir été facturé 5463€ pour 10 minutes d’Internet. Le vacancier croyait être connecté au wi-fi de l’avion et non à la 4G. Ce qui n’était pas le cas. Et nul ne l’a prévenu de la surchauffe de la facture car le client avait désactivé l’alerte par SMS qui nous avertit lorsque le forfait mobile est dépassé. D’où l’importance, dans ces circonstances de voyage particulières, de modifier les paramètres du téléphone en coupant la connexion cellulaire. Ou d’opter carrément pour le mode avion, on n’est jamais trop prudent.

En règle générale, à l’étranger privilégiez un Wi-Fi sécurisé (avec code secret) et déconnectez votre 3/4G. Cela préservera votre forfait. Utile si vous arrivez en fin de mensualité.

Trucs et astuces avant de partir

Si vous craignez pour votre forfait, désactivez l’utilisation des données à l’étranger ou éviter les applications particulièrement goinfres en data. Spotify ou Netflix, bien sûr, mais surtout les applications de navigation comme Waze et éventuellement les messageries instantanées comme WhatsApp. Mieux vaut souvent recourir au wi-fi, lorsqu’il est disponible. A condition que celui-ci soit sécurisé.

Et réaliser toutes les mises à jour de vos applis et podcast avant de quitter la Belgique. Ce sont des téléchargements généralement assez lourds.

Si votre opérateur a développé une application permettant de surveiller sa consommation, utilisez-la. Et, surtout, activez les alertes SMS qui préviennent que vous arrivez à la limite de votre forfait.

Les opérateurs offrent la possibilité de prendre des forfaits si vous appelez souvent vers un pays non européen. Par exemple un abonnement de 3 euros par mois vers un pays déterminé permet de profiter de tarifs plus intéressants que le prix standard.

Et pendant les vacances, tentez cette expérience unique et tellement salvatrice : déconnectez-vous du monde virtuel.