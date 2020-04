Trucs et astuces pour garder la forme pendant le confinement

Avec le confinement qui dure, pratiquer un minimum d’exercice physique est recommandé. Si vous pouvez encore sortir pour vous aérer ou faire du sport, il y a aussi beaucoup de possibilités pour se bouger depuis la maison. De nombreux cours en ligne sont proposés gratuitement en ce moment, et les ventes de matériel sportif en ligne connaissent un succès grandissant. L’ADEPS sur le pont Depuis le début du confinement, le personnel pédagogique des centres sportifs de l’ADEPS se retrouve un peu désœuvré. Ils sont donc nombreux à se mobiliser pour proposer gratuitement des entraînements sportifs sur la chaîne YouTube officielle de l’ADEPS (l’Administration générale du Sport en Fédération Wallonie-Bruxelles). Plus de 50 vidéos ont été publiées en une semaine et il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux : de la gym douce pour les débutants ou les séniors aux séances de cardio pour les plus aguerris en passant par des tutoriels pour organiser des courses d’orientation pour les enfants ou apprendre à jongler.

L'ADEPS propose des cours pour tous les âges et tous les niveaux

Booster ses défenses immunitaires Dernière initiative en date, le jeu "Dé Fit and Fun", une sorte de jeu de l’oie à imprimer chez soi où chaque case correspond à un défi sportif visible sur YouTube : quelques pompages, un peu d’abdos ou de corde à sauter. "Le message général est qu’une activité physique en tout temps est déjà positive pour la santé et pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, explique Marc Xhonneux, directeur de la communication à l’ADEPS, mais en ces temps particuliers cela permet aussi d’un peu booster ses défenses immunitaires, à condition de le faire de manière modérée et progressive. Donc c’est intéressant de le faire". En général, on recommande environ 150 minutes d’activité modérée par semaine, soit un peu plus de 20 minutes par jour. À condition de s’échauffer et de bien s’hydrater, aucun risque a priori de s’exercer chez soi.

Case 4 du "Dé Fit and Fun", l'exercice du "Mountain Climber"

Briser l’isolement en gardant la forme

C’est également ce que pensent les bénévoles de Friskis&Svettis. Cette association sans but lucratif d’origine suédoise rassemble chaque année de nombreux adhérents, et chaque été des centaines de personnes supplémentaires les rejoignent pour des séances en plein air au parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Dans les deux cas, difficile évidemment de respecter la distanciation sociale, alors eux aussi se sont mis aux cours en ligne sur leur chaîne YouTube. "On ressent toujours le besoin d’aider nos membres, ou toutes les personnes qui veulent nous suivre, à rester en forme et en bonne santé, précise Alessandro Mascia, bénévole et responsable de la communication pour Friskis&Svettis Brussels. Ça permet aussi de briser l’isolement qu’ils ressentent et de faire naître un sentiment de communauté".

5 images © Tous droits réservés

Augmentation des ventes de matériel sportif

Les enseignes de sport aussi proposent des cours sur les réseaux sociaux notamment. C’est le cas de Decathlon avec son programme #Sportalamaison. Une façon pour la marque de garder un lien avec ses clients qui ne peuvent plus se rendre dans les 37 magasins du groupe français fermés depuis le 16 mars dernier. Le site de vente en ligne, qui représentait environ 10% du chiffre d’affaires avant la crise, voit sa fréquentation augmenter exponentiellement. Les ventes augmentent, elles aussi, si bien qu’il est parfois difficile de suivre pour des livraisons dans des délais raisonnables. Mais les articles qui se vendent le plus ont bien changé.

Des magasins de sport aussi proposent des cours en ligne gratuits

Un pic inattendu sur des articles de yoga, fitness, Pilates "D’habitude en cette période de Pâques, on vend d’avantage de vélos, de goals de foot, tout ce qui peut permettre de faire du sport dans le jardin ou ailleurs, mais à l’extérieur de manière générale, explique Thomas Lejeune Debarre, responsable communication de Decathlon Belgique. Mais ici, on a une sorte de pic inattendu sur des articles de yoga, de fitness ou de Pilates qui se pratiquent évidemment à la maison en ce moment". Dans le top 10 des ventes par exemple, des élastiques pour augmenter la résistance dans certains exercices de fitness, des haltères ou des tapis de yoga.

"Bouge à la maison", un nouveau programme quotidien sur La Deux

Nouveau rendez-vous sur La Deux

Mais sans aucun accessoire, il est tout à fait possible de réaliser de simples exercices 7 minutes par jour, comme le propose un professeur français d’éducation physique et sportive. La RTBF aussi se mobilise pour vous faire bouger. Un nouveau rendez-vous est fixé chaque jour de la semaine sur La Deux à 11h30… Ça s’appelle "Bouge à la Maison". Des capsules de 26 minutes de sport doux proposées par les frères Manzul et Malik et accessibles à tous. Alors plus d’excuse pour rester dans le canapé… Pour garder la forme, pensez à bouger !