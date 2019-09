Trop grand, trop petit, trop rond : le casse-tête du shopping pour les "oubliés de la mode"

Manches trop courtes, coupes trop étriquées, pantalons trop longs... Pour tous ceux qui sortent des tailles "standard", faire du shopping relève du cauchemar. " J’ai l’impression de ne pas avoir le droit d’être à la mode ! " dénonce Thaïs, 26 ans, en surpoids. " Quand je vais faire du shopping avec des amies plus minces, elles trouvent plein de chouettes pièces et moi, je dois me contenter d’un foulard parce que rien ne me va. C’est comme si j’étais ‘trop différente’ et que je ne pouvais pas m’habiller comme les autres "

"Cela provoque un manque de confiance en soi" L’impact psychologique de cette exclusion de la mode n’est pas anodin : " Ca génère un manque de confiance en soi, une frustration " décrit Thaïs. Des magasins spécialisés commencent à émerger à destination des personnes rondes, mais souvent, le style demeure vieillot et les coupes peu élaborées. "C’est comme s’il n’y avait que les personnes d’un certain âge qui avaient le droit d’avoir de l’embonpoint. En tant que jeune et ronde, je ne peux visiblement pas m’habiller à la mode" conclut-elle.

"A 15 ans, je mesurais 1m98. Obligée d'aller au rayon 'hommes' " Même sentiment pour Pascale, 55 ans. Pour elle, pas de problème de surpoids, mais plutôt de taille. Ancienne basketteuse, Pascale mesure 2 mètres et a toujours peiné à trouver des vêtements à sa taille… et à son goût. " A 15 ans, je faisais 1m98. J’étais obligée d’acheter ce que je trouvais, pas ce que j’aimais. Je devais souvent aller au rayon hommes. Pas très agréable, pas très girly (…) Pourtant on reste une fille, on aime le shopping ! Cela crée beaucoup de frustration ". Une boutique dédiée aux grand(e)s C’est cette expérience compliquée qui a poussé Pascale a ouvrir sa propre boutique, à Tournai. Un magasin dédié aux grands et aux grandes. Ici, les chaussures dame vont jusqu’à la pointure 45. "Regardez ce pantalon. D’habitude, la longueur de jambes ne va que jusqu’au 30 ou 32. Ici, c’est une longueur 38 ! Parfait pour une femme qui mesure 2 mètres comme moi. Jusqu’à présent, c’était introuvable en Belgique ! "

Au Tall's Corner, toutes les pièces proviennent d'Allemagne, des Pays-Bas ou du Danemark. Il a fallu pas moins d'un an de recherches à Pascale pour trouver ces modèles, à la fois grands et tendance. "Les grandes marques ne se prennent pas la tête à trouver ce genre de modèles car ce n'est pas rentable. Les grands représentent 1,6 % de la population, c'est un public très restreint. C'est du marché de niche". Résultat : la plupart des oubliés de la mode se tournent vers internet pour trouver des vêtements qui leur conviennent. L'industrie de la mode est en train d'évoluer, mais cette évolution est lente. Nombreuses sont encore les personnes exclues, qui développent un sentiment lourd à porter : celui d'être invisibilisé.