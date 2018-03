Trop de pollution aux abords des écoles : des parents se mobilisent

Une mobilisation nationale

L’objectif de cette action est d'interpeller et de sensibiliser : "Il faut que les décideurs politiques prennent conscience qu’il est urgent d’envisager autrement la mobilité. Les pays voisins ne manquent pas de bons exemples (Amsterdam, Copenhague, Vienne, Montréal…). Mais il faut aussi un changement individuel de mentalité et que chacun comprenne que l’utilisation de la voiture doit être la plus limitée possible", peut-on lire sur le site internet de l’opération.

Ce vendredi matin, devant l’école primaire Carolus Magnus à Schaerbeek, une cinquantaine de parents et d’enfants étaient présents avec des pancartes affichant le slogan : "Au secours, j’étouffe". Pendant une vingtaine de minutes, ils ont applaudi les vélos et sifflé les automobilistes : "On interpelle les personnes qui sont seules dans leur voiture pour qu’ils prennent conscience que ça pollue beaucoup, et qu’il y a d’autres moyens pour se déplacer en ville", nous confie l’une des mamans, un masque antipollution sur le visage. "La pollution pour les écoles, c’est terrible", conclut-elle.

Ce vendredi matin, 38 écoles se sont mobilisées à travers le pays. L’objectif est de reproduire l’opération tous les vendredis, jusqu’aux élections communales en octobre prochain.