Trop de comportements dangereux et "assumés" aux abords des voies selon Infrabel

Infrabel tenait une conférence de presse pour lancer sa campagne "Railspect". Une étude concernant le comportement des gens sur le domaine ferroviaire met en évidence des résultats "inquiétants" pour le gestionnaire du réseau.

Des chiffres qui interpellent, qui font même peur pour Infrabel. Une étude approfondie révèle que 46% des personnes interrogées ont "ignoré les règles de circulation aux passages à niveau lors des six derniers mois et 14% des participants ont circulé illégalement sur des voies ferrées au cours de la même période". L'analyse montré également que "sans risque", 55% des répondants circuleraient de façon illégale sur le voies ou encore 77% d'entre eux ignoreraient les règles en vigueur au niveau des passages à niveau. Des chiffres qui mettent en relief la gravité du problème, surtout après le décès d'un jeune garçon le mardi 19 mars au passage à niveau de Jambes (Namur). Selon les éléments révélés par l'enquête, la victime a ignoré les feux, pourtant rouges, et la barrière de sécurité baissée.

"Un problème de Société"

Selon l'enquête, ces personnes qui "n'ont aucune inhibition à adopter ce genre de comportements font partie d'un "groupe à risque". "Incompréhensible" selon Infrabel, surtout en se penchant sur les chiffres annuels de 2018: 13 personnes tuées, 9 grièvement blessées alors qu'elles circulaient sur les voies ou dans un accident à un passage à niveau mais aussi 8 heures de retard par jour engendrées sur le trafic.

Et dans ces "groupes à risque", une nouvelle donne pour les passages à niveau notamment, la distraction générée par les smartphones et leur utilisateur absorbé par l'écran: "L'étude montre que beaucoup de jeunes ne sont pas suffisamment vigilants à un passage à niveau (...), on les appelle les "smartphone zombies"." Au niveau de la circulation sur les voies, strictement interdites, l'étude démontre que 23% d'entre eux "ne trouvent pas leur comportement dangereux ou pensent pouvoir évaluer correctement les risques ou agiraient sous l'influence des autres". Il s'agit principalement de demandeurs d'emplois ou étudiants sans distinction de genre.