Trop de bons tuent les bons chez Colruyt

C’est un des sports préférés des Belges : faire la chasse aux bons de réduction. La Belgique est même la championne d’Europe avec près de 80 millions de coupons de réduction échangés chaque année. Seulement voilà, l’arrivée des e-coupons (les bons de réduction imprimables sur internet) et la multiplication des sites faisant la chasse aux bonnes affaires a fini par dépasser les bornes pour certaines grandes surfaces. Le groupe Colruyt est ainsi le premier à prendre des mesures : à partir du 2 mars prochain, un client ne pourra plus présenter que 5 bons maximum à chaque passage en caisse.

Un client avec 7000 bons

Il est sans doute le client qui a légèrement énervé Colruyt l’an dernier. Selon le groupe belge, l’homme s’est présenté à la caisse avec pas moins de 7000 bons et il a fallu une heure au caissier pour scanner tous ses coupons. Et le "client" est reparti sans débourser un euro grâce à ses bons. Il faut dire que contrairement à ce que l’on croit souvent, beaucoup de fournisseurs ne limitent pas leurs actions de promotions à un bon par client. Et comme il existe désormais sur les réseaux sociaux, des groupes spécialisés dans le "couponing", certains poussent la logique un peu loin.

5 bons par client

Afin de lutter contre ce "couponing extrême", Colruyt a donc annoncé qu’à partir du 2 mars prochain, un client ne pourra plus présenter, au maximum, que 5 bons par passage en caisse pour un même produit. Rien ne lui interdira de faire plusieurs passages en caisse, mais cela rendra déjà sa démarche plus compliquée. Colruyt explique que cela ne devrait impliquer que peu de monde, puisque seuls 3,5% des clients présentent des bons de réduction et que 2% d’entre eux sont des "chasseurs de l’extrême" qui revendent souvent ces produits qu’ils ont obtenus gratuitement et en grand nombre.